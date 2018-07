Saxofonmusik erklang an dem warmen Sommerabend am See.

Der Eintritt war frei. Das Programm war hochwertig. Die Gäste rekelten sich genüsslich in Liegestühlen und auf mitgebrachten Picknickdecken, Kinder übten Handstand und Radschlagen, während die große Wasserfontäne auf dem See und die einfühlsamen Balladen der Musiker die Sinne des Publikums berauschten.

„Wir möchten mit der Lounge am See eine einzigartige Stimmung entwickeln und unseren Gästen die Chance bieten, abzuschalten, der schönen Musik zu lauschen und einfach das Leben genießen zu können. Nach dem Erfolg dieser Premiere steht für uns fest: Das setzen wir fort“, erklärte Klubmanager und Organisator Thomas Schmidt noch am selben Abend. Eine zweite Lounge am See soll es schon in diesem Sommer wieder geben. Über den genauen Termin und die zu erwartenden Künstler wollte Schmidt noch nichts verraten: „Sobald alle Details feststehen, werden wir rechtzeitig ankündigen“, versprach er.

Mit Lichterketten auf der Terrasse des Restaurants Wachtelkönig, Liegestühlen auf der Wiese und im Hintergrund dem Blick auf den See mit der leuchtenden Wasserfontäne konnten die Besucher die Seele baumeln lassen. Sehr gut kamen neben der musikalischen Performance und der chilligen Atmosphäre auch die kulinarischen Angebote vom Team des Wachtelkönigs an. Mit herzhaften Burgern und süßen Sundownern ließen es sich die Gäste gut gehen.

Nach dem Motto „pay after concert - der Hut geht rum“, war der Eintritt frei. Der Hut füllte sich denn auch gut - hatten sich die Musiker doch schnell in die Herzen des Publikums gespielt. Die Lounge am See hat sich schon mit ihrer Premiere einen festen Platz im Veranstaltungskalender des Achimer Golfclubs gesichert. Am Dienstag, 14. August, folgt der nächste kulturelle Höhepunkt: Der Achimer Golfclub lädt wieder zum Open-Air-Kino ein. Mehr unter www.achimergolfclub.de.