Immer links der Weser entlang führte die erste Pilgertour des Jahres die ökumenische Pilgergruppe aus Oyten und Achim, die am letzten Sonnabend morgens in Arsten bei der St. Johanneskirche begann, der besterhaltenen romanischen Kirche Bremens. Ziel war mittags die Kirche St. Johann im Schnoor, wo Schwester Franzis die Gruppe an der Klausur der Franziskanerinnen empfing. Sie zeigte das gerade frisch renovierte Kircheninnere und die Krypta, wo die Gruppe die Stille genießen und Andacht halten konnte. der Pilgerweg war sehr abwechslungsreich. Er führte zunächst auf dem Weserdeich und einem Abschnitt des Jakobsweges durch die Marschwiesen, teils auch durch die Kleingärten. Sogar die beliebte Fähre „Halöver“ wartete schon auf Gäste und nahm die Pilger für die Überfahrt auf. Der eiskalte Wind machte der Gruppe nicht viel aus, solange sie in Bewegung blieb. Nur für längere Aufenthalte auf dem Weg war es noch zu kalt. Die Pilgergruppe hatte viel Spaß und legte schon die nächste Tagestour für Ende April geplant.