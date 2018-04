Zum ersten Mal in einer Unterhaltungssendung: Sahra Wagenknecht tritt bei "Grill den Profi" auf. (MG RTL D / Frank W. Hempel)

In Politsendungen wie „Anne Will“, „Hart aber fair“ und Co. ist sie seit Jahren ebenso gern gesehener wie streitbarer Stammgast. Doch nun gibt es für Sahra Wagenknecht eine echte Fernseh-Premiere: Erstmals tritt die Fraktionschefin der Linken in einer TV-Unterhaltungsshow auf. Bei „Grill den Profi“ brutzelt die Politikerin am Sonntag, 20. Mai, 20.15 Uhr, bei RTL mit ihren Mitstreitern um die Wette.

Unter Moderation von Ruth Moschner und Anleitung von Koch-Coach Mario Kotaska steht die 48-Jährige gemeinsam mit Comedian Lutz van der Horst und „Sankt Maik“-Darsteller Daniel Donskoy am Herd. Die drei Prominenten nehmen es im Verbund mit Starkoch Ali Güngörmüs auf. Wem das beste Grillgericht gelungen ist, entscheidet die Jury um Reiner Calmund, Maria Groß und Gerhard Retter nach Punkten.