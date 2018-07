Es tröpfel oder nieselte bei kühlen 18 Grad bis zum Mittag. Allzu viele Neue waren es allerdings nicht. Nur drei der Ruderschülerinnen und -schüler nahmen im Kirchboot neben zehn Alt-VRVlern und Anleitern Platz.

Das Sektpäuschen fiel entsprechend kürzer als gewohnt aus und so steuerte Dieter Riekenberg das Boot schon um 12 Uhr an die Spundwand vor dem idyllischen Ausflugslokal Dammsiel. Im Pavillon ließ sich die Gruppe Bratkartoffeln, Matjes oder Sülze schmecken und um 15 Uhr ging es mit ablaufend Wasser bei inzwischen wieder strahlender Sonne zurück. So hatten die Neulinge eine der vielen Varianten des Ruderns kennengelernt: Eine gemütliche Kirchbootfahrt.

Ein dickes Dankeschön ging von den Schülern an Antje Lachmann und Petra Dirlam für ihr begeisterndes Engagement bei der Ausbildung. Was hatten sie bis dahin erlebt? Rückblick auf die Ruderschule: 15 Ruderwillige trafen sich am 15. März im Verein und starteten zum Ruderbecken in der Jacobsuni. Es war diesmal eine recht heterogene Gruppe was Alter und Fitness betraf.

Der Start im Ruderbecken hatte sich wieder bewährt. Hier konnte eine Basis gelegt werden für die Technik, den Bewegungsablauf und Verstehen der Ruderbefehle. Die fünf Termine waren eine gute Vorbereitung für den ersten Tag auf dem Wasser, am 23. April. Antje Lachmann hatte alles bestens organisiert: Es hatte zuvor eine Einführung für die circa zehn Anleiter gegeben. Für jedes Boot waren zwei vorgesehen: Ein Steuermann und jemand, der vom Bug aus stabilisiert und korrigiert. So wurden die Boote eingeteilt.

Die Anleiter gaben vom Steg aus Anweisungen: „Skulls einlegen, Dolle Richtung Steuersitz, Blätter umdrehen, einsteigen, ein Fuß am Steg, Skulls festhalten …“ Alles nicht so einfach, viele Details. Manche konnten sofort das Gelernte umsetzten, manche hatten alles vergessen. Spätestens beim vierten Termin, zeichnete sich schon ab, wer dabeibleiben würde und wer nicht. Doch die, bei denen der Funke über gesprungen war, hatten deutliche Fortschritte gemacht. Bei ihnen wird es nun, im Fortgeschrittenen Kurs um die Feinarbeit an der Technik gehen.

Sie werden ihren Platz im Verein finden können. Es gibt viele Möglichkeiten – egal ob die rein sportliche Anforderung oder auch Geselligkeit gesucht wird. Voraussetzung ist die Offenheit auf beiden Seiten, sowohl der Neuen als auch der Alten, gemeinsam rudern zu wollen. Viele haben dabei schon gute Erfahrungen gemacht.