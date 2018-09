Nach zwei Unentschieden und einer unnötigen Niederlage im Derby gegen Lilienthal erkämpfte Bezirksliga-Aufsteiger TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf am vorvergangenen Sonnabend im Auswärtsspiel beim ATSV Scharmbeckstotel beim 2:1-Erfolg drei wichtige Zähler. Trainer Marco Miesner war nach dem „Sechs-Punkte-Spiel“ sehr zufrieden. Nach einer schwachen ersten Halbzeit wurde Youngster Jendrik Blanke, der beide Treffer erzielte, noch als Spieler des Spiels geehrt. Die TSG-Moral ist wieder mal da gewesen. Die sehr gute Kameradschaft wird den Bezirksliga-Aufsteiger in dieser Saison wieder auszeichnen. Neuzugänge wurden schnell in die TSG-Tugenden eingebunden. An diesem Sonntag empfangen die Grasberger um 15 Uhr den SV Ippensen in Wörpedorf.