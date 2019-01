Auf der Mitgliederversammlung des Sport-Fördervereins Niedersachsen wurde der Vorstand um den Vorsitzenden Michael Gillner bestätigt. So agieren Axel Knoerig (stellvertretender Vorsitzender), Uwe Drecktrah (Schriftwart) und Andreas Belke (Kassenwart) weiter im eingespielten Team.

Auf dem Treffen mit gemeinsamen Abendessen im Bassumer Haus des Vorsitzenden wurde noch einmal auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Höhepunkt war natürlich der Tag des Sports in Sulingen, der trotz mäßigen Wetters rund 5000 Besucher anlockte. Erstmals wurde der Sporttag in Kooperation mit der Kreisleichtathletik-Meisterschaft durchgeführt und über den Kreissportbund Diepholz auch das Mini-Sportabzeichen für die jüngsten Teilnehmer angeboten.

Als Dank an alle Unterstützer hat der Sport-Förderverein erstmals einen Jahreskalender aufgelegt. Dieser zeigt die Highlights aus sieben Jahren „Tag des Sports“ im Landkreis Diepholz. Interessierte können gegen eine kleine Spende für den heimischen Sport ein Exemplar erhalten. Dazu reicht eine Mail an dina_ruthop@tag-des-sports.com. Der nächste Sporttag findet am Sonntag, 30. Juni, in Twistringen statt.