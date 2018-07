In den Sommerferien ermöglicht der Bremer Golfclub Lesmona Kindern und Jugendlichen von sechs bis 17 Jahren, Golfluft zu schnuppern. Die ersten Termine haben stattgefunden und die Resonanz war sehr gut. Unter der professionellen Anleitung durch den Jugendtrainer des Golfclubs Lesmona, Dennis Kattau, hatten Kinder und Jugendliche viel Spaß.

Die Aktion findet im Golfclub Lesmona in den Sommerferien immer am Dienstag zwischen 10 und 15 Uhr statt. Für die nächsten Termine – 24. und 31. Juli sowie 7. August – sind noch Plätze frei. Im Entgelt von fünf Euro sind die Anleitung durch den Jugendtrainer sowie ein Mittagessen und ein Getränk enthalten, selbstverständlich auch die erforderliche Ausrüstung. Nach den Sommerferien findet im Bremer Golfclub Lesmona jeden Sonnabend Kinder- und Jugendtraining statt. Auch hier sind Neulinge willkommen.

Voraussetzung für die Teilnahme am Feriengolf oder am Kinder- und Jugendtraining ist eine verbindliche Anmeldung unter Telefon 04 21 / 94 93 40, per E-Mail an info@bremer-golfclub-lesmona.de oder direkt im Bremer Golfclub Lesmona, Lesumbroker Landstraße 70.