Am Sonnabend, 27. Mai, veranstaltet die Modellflugsparte des TV Falkenberg ab 10 Uhr einen von den Veranstaltern liebevoll „Schleuderwahnsinn“ genannten F3K-Schleudersegelwettbewerb. Diese Veranstaltung, an der Modellflugpiloten aus ganz Deutschland teilnehmen, findet auf dem Modellflugplatz zwischen Grasberg und Tarmstedt statt. Dabei werden Modellflugzeuge durch eigene Muskelkraft auf mehr als 50 Meter Höhe geworfen. Dabei werden Flugzeiten von über zehn Minuten ohne Motor erreicht. Hierzu bedarf es jedoch einer besonderen Wurftechnik und eines speziell für diesen Sport konstruierten Segelflugmodells. Die Wurftechnik ähnelt der eines Diskus- oder Hammerwerfers und erfordert eine hochdynamische Körperbewegung.

Die genauen Aufgaben werden den Piloten erst am Sonnabend mitgeteilt. Eine Aufgabe könnte „all up – last down“ heißen. Das heißt, alle Piloten starten gleichzeitig, und wer zuletzt landet, hat gewonnen.

Teilnehmen kann an diesem Wettbewerb jeder, der ein geeignetes Segelflugmodell und eine gültige Modellflugversicherung besitzt. Die Ausschreibung findet man auf der Internetseite der Modellflugsparte des TV Falkenberg unter der Adresse www.modellflug-lilienthal.de. Zuschauer sind willkommen.