Mit gleich zwei Mannschaften beteiligte sich die Freizeitmannschaft Wümme Tigers am vereinsinternen Hallenturnier.

Und so richtet der Sportverein aus der Wümme-Region für seine Herren, Altsenioren, Freizeitmannschaft, A Jugend und Frauenteam jährlich in der großen Schoofmoor Sporthalle ein Hallenturnier aus. Für Außenstehende mag es nur eine nette Veranstaltung sein, doch für die zahlreichen Kicker der Gelb-Blauen ist es eine willkommende Gelegenheit sich einmal vor Beginn der Frühjahrsserie zu treffen.

Diesmal waren acht Teams dabei, die in zwei Vorrundengruppen, einem Halbfinale und den Platzierungsspielen ihren „Vereinsmeister“ ausspielen. Und das funktionierte auf bemerkenswerte Weise sehr gut. Christoph Gerstmann (zweiter Vorsitzender) und Schriftführer Claas Reckmann kümmerten sich um die Ausrichtung des Turnieres, Jugendleiter Burkhard Wengorz fungierte als Hallensprecher und Vorsitzender Michael Simon war für die Infrastruktur während der Veranstaltung verantwortlich. „Es ist alles sehr gut verlaufen“, so das tüchtige Organisationsteam. Und so gab es von allen teilnehmenden Mannschaften viel Lob nach einer gelungenen Siegerehrung.

Turniersieger wurde schließlich die ersten Herren, die nach einer erfolgreichen Vorrunde im Halbfinale die Altliga Ü 32 mit 3:1 schlagen konnten und sich auch im Finale gegen die eigene Reserve mit 2:1 Toren den Gesamtsieg sicheren konnten. Auch die zweite Herren konnte die Vorrunde als Gruppenerster überstehen. Im Halbfinale hatte man gegen das erste Team der Freizeitkicker Wümme Tigers mit 1:0 die Nase vorn.

Einen guten Eindruck hinterließen auch die Altligaspieler, die das kleine Finale mit 2:0 über die Wümme Tigers gewannen.

Eine gute Rolle spielen auch die A-Jugend- sowie die Frauenmannschaft, die im Laufe des Turniers für einige Überraschungen sorgten.

„Dieses nicht alltägliche Hallenturnier ist ein Beweis dafür, dass der Verein lebt und verkörpert einmal mehr die Lebendigkeit unserer Fußballgemeinschaft,“ so Michael Simon nach der Siegerehrung.

Endstand: 1. Platz: erste Herren, 2. Platz: zweite Herren, 3. Platz: Altliga Ü 32, 4. Platz: Wümme Tigers I, 5. Platz: A Jugend, 6. Platz: Wümme Tigers II, 7. Platz: Altsenioren Ü40, 8. Platz: Frauen.