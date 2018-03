Das Bild wurde bei einem Online-Auktionshaus angeboten und Wiggers, der sich mit der Aufarbeitung der Schulhistorie beschäftigt, schlug sofort zu. Gerade einmal 25 Euro bezahlte er – ein Spotpreis, wenn man bedenkt, dass es das bislang einzige Bilddokument des ehemaligen Bürgermeisters ist. Weder im Stadtarchiv, noch im Landesarchiv in Oldenburg und auch nirgendwo online gab es zuvor eine Fotografie von Willms zu finden. „Von ihm war kein Bild aufzutreiben“, sagt Schuldirektor Stefan Nolting.

Händler weiß von nichts

Das Foto, das Wiggers für die Schule ersteigert hat, zeigt Otto Willms in den Farben seiner Göttinger Studentenverbindung, dem Corps Hildesco-Guestphalia. Dass es der bislang einzige fotografische Nachweis des Delmenhorster Stadtoberhauptes ist, wusste der Verkäufer nicht. So gelang dem Willms-Gymnasium ein echter Schnapper.

Auch das Stadtarchiv in Delmenhorst profitiert von dem Fund, denn das Bild hat die Schule nun dem Archivar Christoph Brunken übereignet. Es ist ein weiteres Puzzlestück im Leben des ehemaligen Bürgermeisters, über den generell nicht viel bekannt ist. Auch das Buch „Delmenhorster Lebensbilder II“ von Ex-Stadtarchivar Werner Garbas und WESER-KURIER-Redakteur Frank Hethey zeigt, dass noch einige biografische Lücken geschlossen werden können. Geboren wurde Otto Georg Hermann Willms am 17. Juli 1866 in Jever. Nach dem Abitur am Mariengymnasium studierte er in Göttingen, München und Berlin Rechtswissenschaften, bevor er ab 1896 zuerst in Butjadingen und dann in Westerstede erste Verwaltungserfahrung sammelte. 1898 schließlich bewarb er sich in Delmenhorst – unsicher, ob er gesund genug für den Job ist.

Willms litt an Tuberkulose. Die Krankheit machte ihm immer wieder zu schaffen. Seinen Dienstantritt am 1. Januar 1899 verschob er aus gesundheitlichen Gründen, und auch später in seiner Dienstzeit fiel er immer wieder aus. „Wobei er wohl auch vom Krankenbett gearbeitet hat“, erzählt Brunken. Dass die Stadtgeschäfte trotzdem im Sinne von Willms und im Sinne des Aufbruchs fortgeführt wurden, lag an Willms‘ talentierter rechter Hand, ein gewisser Erich Koch, nicht nur Willms Nachfolger nach dessen frühem Tod durch seine Erkrankung 1901 mit 34 Jahren, sondern in der Weimarer Republik auch Innen- und Justizminister.