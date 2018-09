Der SSV Weserdeich trat in folgender Besetzung an: Ingo Gronenberg, Martin Stelzenau, Torben Genz, Frank Kröger, Udo Borchers, Torben Treulter und Frank Kruse.

Nach der Auftaktniederlage beim VfB Oldenburg wollte der Gastgeber dieses Spiel auf jeden Fall erfolgreich gestalten. So trat nach einer kurze Aufwärmphase Torben Genz für die Gastgeber gegen Tom Schaffarzyk an. Für den SSV Weserdeich begann dieses Spiel so, wie die Spiele in Oldenburg aufgehört haben und man die Doppelfelder nicht so getroffen hatte wie man es sich gewünscht hätte. So konnten beide Spieler zwei Legs gewinnen und gleich das erste Spiel musste in das entscheidende fünfte Leg, welches sich dann die Gäste sicherten.

Im zweiten Spiel trat für den SSV Weserdeich Torben Treutler an und spielte gegen Maurice Hillberger von den Weserdarts. Torben Treutler konnte nach einem zwischenzeitlichen Ausgleich das Spiel 3 zu 1 gewinnen und sorgte somit für den Ausgleich der Heimmannschaft.

Im dritten Einzel begann Frank Kröger aus Weserdeich sehr nervös und gab das erste Leg gegen Denise Dendtler ab. Danach konnte Frank Kröger seine Nervosität etwas ablegen und gewann die nächsten 3 Legs und somit auch das Spiel 3 zu 1.

Im vierten Einzel setze sich dann Martin Stelzenau für den SSV Weserdeich sehr souverän gegen Lasse Baake mit 3 zu 0 durch. Das sollte das einzige Spiel werden, welches zu Null abgegeben werden sollte.

Nach einer kurzen Pause standen die ersten beiden Doppelspiele auf dem Programm. Im ersten Doppel standen sich Torben Genz/Torben Treutler (Weserdeich) und Tom Schaffarzyk/Denise Dendtler gegenüber. Das Spiel ging hin und her und musste im fünften Leg entschieden werden. Wie oft in dem Fall, wenn beide Mannschaften die Doppelfelder nicht so treffen, wie man sich das vorstellt, entschied sich dieses Spiel auf der oft unbeliebten Doppel-Eins. Hier vergaben beide Mannschaften mehrere Match-Darts. Doch letztendlich gewannen die Gäste von den Weserdarts das fünfte Leg und somit auch das Spiel.

Das zweite Doppel lief für die Gastgeber etwas enttäuschen, da das Doppel Frank Kröger/Ingo Gronenberg nur selten seine Leistung abrufen konnte und das Spiel dennoch knapp mit 2 zu 3 gegen das Gäste-Doppel Maurice Hillberger/Lasse Baake verlor. Somit war die zwischenzeitliche 3 zu 1 Führung der „Weserdeicher“ weg und es ging mit einem Unentschieden in die Halbzeit.

Im ersten Einzel nach der Halbzeit lief es für die Weserdeicher, wie es bisher in den meisten Spielen gelaufen war. Torben Genz konnte zahlreiche Chancen auf die Doppelfelder nicht nutzen und verlor schließlich das erste Leg. Dann konnte er sich steigern und sein Gegner Sascha Baake konnte sich auf den Doppelfeldern nicht steigern, sodass das Spiel letztendlich 3 zu 1 für den Gastgeber endete.

Im nächsten Einzel fand Udo Borchers aus Weserdeich nicht ins Spiel, gab relativ schnell die ersten beiden Legs gegen Denise Dendtler ab und lag 0 zu 2 zurück. Es sah alles nach einer klaren Niederlage aus. Aber Udo Borchers kämpfte und konnte die nächsten beiden Legs gewinnen, sodass dieses Spiel ins Entscheidungsleg ging, welches dann schließlich der Weserdeicher für sich verbuchen konnte. Somit stand es dann 5 zu 3 für den SSV Weserdeich, der noch zwei Siege für den Gesamtsieg brauchte.

Im nächsten Einzel standen sich Ingo Gronenberg für die Weserdeicher und Tom Schaffarzyk für die Weserdarts gegenüber. Nach einigem hin und her musste das Entscheidungsleg her. In diesem fünften Leg gelang es dann Ingo Gronenberg, das Doppelfeld zuerst zu treffen und sicherte sich mit einem 3 zu 2 Sieg zumindest schon mal das Unentschieden für den Gastgeber. Das letzte Einzel standen sich dann die beiden Team-Kapitäne Frank Kruse (Weserdeich) und Pascal Reimers (Weserdarts) gegenüber. Nachdem der Weserdeicher zweimal in Führung gehen konnte (1:0 und 2:1) und Pascal Reimers immer der Ausgleich gelang, musste auch das letzte Einzel in das Entscheidungsleg. Das Aus-Bullen konnte Frank Kruse mit einem direkten Wurf ins Bull für sich entscheiden. Dieser Vorteil sollte bis zum Schluss halten und somit konnte der Gastgeber das letzte Einzel mit 3 zu 2 gewinnen. „Die Anspannung war schon sehr groß, gerade weil die Doppel-Drei nicht funktionierte und erst nachdem ich auf Doppel-Zwei umgestellt habe, konnte ich den entscheidenden Treffer setzen“, so Frank Kruse glücklich über seinen ersten Sieg im Einzel. Der Jubel war groß, weil damit der erste Saison-Sieg für die zweite Mannschaft fest stand.

In den abschließenden beiden Doppeln traten dann für die Weserdeicher Udo Borchers und Torben Treulter (gegen Sascha Baake und Pascal Reimers) und Martin Stelzenau und Frank Kruse (gegen Tom Schaffarzyk und Denise Dendtler) an. Udo Borchers und Torben Treutler gelang dabei das Comeback des Tages. Beide verloren recht schnell die ersten beiden Legs. Erst dann konnten beide ihre Leistung steigern und mit ihrer gewohnten Ruhe gewannen sie das Spiel dann noch mit 3 zu 2.

Auch im letzten Doppel zwischen verloren die Gastgeber nach zahlreichen Versuchen auf die Doppel-Eins das erste Leg. Es sollte das letzte Leg sein, was die Weserdeicher abgaben, denn dann gewann das Duo Stelzenau/ Kruse die nächsten drei Legs und das Spiel mit 3 zu 1. Dabei gelang dem Doppel durch Frank Kruse in einem Leg ein starkes Zwei-Dart-Finish von 92.

Somit konnte die zweite Mannschaft des SSV Weserdeich ihr erstes Heimspiel der Saison mit 9 zu 3 gewinnen, wobei das Spiel deutlicher knapper war, als wie man es vom Ergebnis eventuell denkt. „Wir sind nach dem Sieg sehr glücklich gewesen und alle Beteiligten waren sich einig, dass man die Doppelfelder verstärkt trainieren sollte“, so Frank Kruse.

Das nächste Spiel hat das Team an diesem Wochenende bei den Flying Bulldogs Bramstedt zu bestreiten.