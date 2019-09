Auf dem Herbstmarkt spielerisch die Liebe zur Musik entdecken

Erstes Kindermusikfestival KIMUFE

FMA-Osterholzer Kreisblatt

Osterholz-Scharmbeck (fmo). Kinder spielerisch an Musik heranführen, den Spaß an Instrumenten entdecken und musizieren: Das ist der Rahmen des ersten Kindermusikfests (KIMUFE), das am Sonntag, 29.