Bei ihrem ersten Turnier, dem „Weert Ihnen Cup“ in Emden, stürmten die U11-Junioren des FC Verden 04 bis ins Finale. Kapitän Lennart Menzel hatte die Aller-Städter mit seinem sechsten Turnier-Treffer bereits in der zweiten Minute dieser Partie gegen Vorjahressieger, Spielvereinigung Aurich, mit 1:0 in Führung gebracht, ehe den Aurichern kurz vor Ende noch der Ausgleich gelang. So musste ein Neun-Meter-Schießen die Entscheidung bringen. Nicht alle Spieler waren diesem Druck gewachsen, und so setzte es auf beiden Seiten Fehlschüsse. Aufseiten der Verdener war es letztlich einer zu viel: die SpVg Aurich nahm den Cup erneut mit nach Hause.

In der Vorrunde hatten die Schützlinge von Frank Walter und Andi Koch alle Spiele gewonnen und sich als Gruppen-Erster für die Champions-League qualifiziert. Da gab es gegen Teams aus Wilhelmshaven, Heidmark und Steyerberg Siege und gegen die TUS Eversten ein Unentschieden. Die einzige, aber am Ende entscheidende Niederlage gab es im Finale. Torschützen des FC Verden 04: Lennart Menzel (6), Elias Sinnemann, Anton Solowjew und Jannes Ossadnik (jeweils 4), Jonas Häfke (2) sowie Jan Dreiskämper und Simon Reincken (jeweils 1).