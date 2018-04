Erstmals stellte die FSG Weser-Nord den Kreismeister. Im Halbfinale, in dem ansonsten nur Akteure der Lürssen-Werft vertreten waren, konnte er Nis Stolten glatt mit 2:0 Sätzen niederringen. Sein Teamkollege Heiko Ebner zog kampflos ins Halbfinale ein, da Thomas Janetzke grippebedingt passen musste. Als knapper, aber verdienter 2:1-Sieger trug sich Murat Kammerloch nach drei spannenden Sätzen gegen Heiko Ebner als Kreismeister ein. Nis Stolten wurde, ohne antreten zu müssen, stolzer Dritter.

Auf Wunsch der Tischtennisspieler wurde die Kreismeisterschaft in eine A- und B- Meisterschaft aufgeteilt. In der B-Klasse ging es genauso spannend zu. Im ersten Halbfinale konnte sich Christel Greul von der Volksbank Bremen-Nord in drei engen Sätzen mit 2:1 gegen Wolfgang Kuipel von den Sozialen Diensten durchsetzen. Im zweiten Halbfinale gewann ihr Kollege Peter Grunert mit 2:0 gegen Karl-Heinz Ohlenbusch von der FSG Weser-Nord. Das Finale im reinen Volksbank-Duell gewann Christel Greul glatt mit 2:0 gegen Peter Grunert, wobei sich alle Akteure über den Sieg der „Dame“ freuten. Die Bronzemedaille holte sich Karl-Heinz Ohlenbusch durch den deutlichen 2:0 Sieg über Wolfgang Kuipel.

Auf Wunsch der Tischtennisspieler aus dem Bremer Norden werden diese Kreismeisterschaften seit drei Jahren nach neuen Rahmenbedingungen ausgetragen. An drei Dienstagen im Januar und Februar fanden die Vorrundenspiele statt. So haben sich in diesem Jahr fast 20 Teilnehmer für die Kreismeisterschaften angemeldet, eine deutliche Steigerung gegenüber den Jahren vor 2016, als die Kreismeisterschaft an einem Sonnabend und nur an einem Tag durchgeführt wurde. In Vierer- oder Fünfergruppen wurden die Vorrundenspiele bestritten, wobei sich die jeweils beiden Gruppenbesten für die Halbfinalspiele qualifizierten.

Gerade für die zahlreichen älteren Tischtennisspieler ist dieser neue Austragungsmodus genau das richtige. „Wussten Sie, dass Tischtennis bis ins hohe Alter wettkampfmäßig betrieben werden kann? Beim Betriebssport in Bremen-Nord haben bereits über 20 Zelluloidkünstler das 70. Lebensjahr überschritten – und haben weiterhin viel Spaß an den Punktspielen“, so die Gruppe. Die Sportwartin und Organisatorin Margot Cummerow war mit dem Ablauf der Kreismeisterschaft zufrieden.

Wer den Tischtennissport in einer gemütlichen Runde bestreiten möchte, ist an jedem Dienstag (auch in den Ferien) in der kleinen, aber feinen Sporthalle in der Lüder-Clüver-Straße in Blumenthal willkommen. Gerne steht auch der Vorsitzende Nis Stolten unter der Telefonnummer 04 21 / 62 42 32 für Fragen zur Verfügung.