Henning Breves richtete seinen Rückblick als 2. Vorsitzender auf die sportliche Lage der Herrenteams. Nach dem bitteren Landesligaabstieg aus dem Vorjahr ist die erste Herren um Trainer Sascha Lindhorst mittlerweile auf einem guten Weg und strebt den Wiederaufstieg an. Auch in der zweiten Herren läuft es unter Oliver Rozehnal sehr beachtlich. Großen Dank richtete Breves in seiner Rede an die vielen ehrenamtlichen Helfer im Verein, ohne die vieles nicht möglich wäre.

Jugendleiter Gerd Adomeit bilanzierte das Abschneiden der Jugendmannschaften von der U 6 bis hin zur U 11. Insgesamt ist auch hier die Entwicklung sehr zufriedenstellend. Thomas Bartling erläuterte den Anwesenden den Stand der Dinge beim JFV Verden/Brunsbrock. Nach wie vor erwies sich die Entscheidung, ab der U 12 mit dem TSV Brunsbrock gemeinsame Sache zu machen, als goldrichtig. In seinem Kassenbericht bescheinigte Bartling als Kassenwart dem FC Verden 04 einen positiven Jahresabschluss. Finanzielle Sorgen hat der Verein nicht und würde auch angestrebte Aufstiege stemmen können.

Bei den turnusmäßigen Wahlen gab es keine Überraschungen. Schon im Vorfeld der Versammlung hatten Henning Breves (zweiter Vorsitzender), Gerd Adomeit (Jugendleiter) und Florian Kastens (Schriftführer) ihre Bereitschaft signalisiert, ihre Ämter im Falle einer Wiederwahl auch weiter auszuüben. Sie wurden dann auch in ihren Ämtern bestätigt.

Das Zentrum der Mitgliederversammlung bildeten die Ehrungen. Den Anfang machte Jugendleiter Gerd Adomeit, der Tobias Witzel als Jugendspieler des Jahres ehrte. Der 17-Jährige kann verletzungsbedingt aktuell selbst nicht Fußball spielen, engagiert sich im Verein aber mit großem Einsatz als Jugendtrainer der U 9 und darüber hinaus als Schiedsrichter. Erstmals wurde auch ein Fußballer des Jahres im Herrenbereich gekürt. Die Entscheidung fiel schnell auf Holger Behrens, der als Torwart in dieser Saison neben den Einsätzen in seiner Stammmannschaft, den Altherren, auch regelmäßig in anderen Teams des Vereins aushilft. Als Jugendtrainer bildet Behrens seit mittlerweile sieben Jahren die Talente des Jahrgangs 2005 aus, wie Henning Breves in seiner Rede verdeutlichte. Nach kleineren Wortmeldungen einzelner Vereinsmitglieder beendete Andreas Höttler die Versammlung pünktlich und lud alle Anwesenden auf ein gemeinsames Getränk ein.