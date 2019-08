Die App Pattarina hilft dabei, wie die Linien für das richtige Schnittmuster auf den Stoff kommen.

Bremen. Sie sind Hilfe und Horror zugleich: Schnittmuster. Damit ist es möglich, Haute Couture zu Hause zu nähen. Doch nicht jeder tut sich leicht damit, die bedruckten Schnittteile in Papierform richtig auszuschneiden, auf den Stoff zu legen und abzuzeichnen. Die Schnittteile für die eigene Konfektionsgröße korrekt auszuschneiden, kann schon schwierig sein. Dabei sollte man die Nahtzugabe nicht vergessen und das Schnittmuster am besten auf den Stoff kleben, damit es während des Abzeichnens nicht verrutscht. Dieser Prozess kann mitunter Stunden dauern. Mit der neuen App Pattarina soll es schneller gehen. Die gleichnamige Firma aus Cottbus stellt sie nun kostenlos für Android und IOS zur Verfügung.

Das Prinzip ist einfach, wie Hobbynäher zu den richtigen Linien auf dem Stoff oder dem Schnittmuster kommen: In der einen Hand halten sie das Smartphone und beobachten, wie sie beim Blick auf das Display mit dem Stift in der anderen Hand die virtuellen Linien real nachzeichnen. Das Smartphone wird dabei also zu einer Art Lupe für „Augmented Reality“, also „erweiterte Realität“.

Es ist ein beeindruckendes App-Konzept, das im Praxistest auch tatsächlich funktioniert. Ist der Stoff gespannt und der sogenannte Anker – ein Vordruck für die „Orientierung“ der App – platziert, werden schwarze Linien für das Schnittmuster sichtbar. Egal wie sehr man das Handy bewegt, die Linien bleiben an Ort und Stelle. Und auch wenn es sich zunächst komisch anfühlt, mit Blick auf das Smartphone-Display die Linien nachzuzeichnen – das Resultat lohnt sich. Das gezeichnete Muster auf dem Stoff sieht am Ende aus wie der Vordruck.

Vor dem Abzeichnen muss der Nutzer in der App die gewünschte Kleidergröße einstellen. Die Nahtzugabe und weitere Informationen zur Stofffaltung stehen dabei. Sind diese Daten gesetzt, geht es zum Menü mit den verschiedenen Kleidungsteilen. Ein Klick reicht und schon tauchen die jeweiligen Musterlinien dazu auf.

Bis jetzt ist die Schnittmuster-Auswahl noch klein. Und das Speichern eines Musters erscheint schwierig, da die App mitunter nur schwerfällig auf die Fingerberührungen reagiert. Die App ist jedoch neu, und einer der Kooperationspartner ist der Burda-Verlag. Daher wird die Bedienung wohl bald besser und das Schnittmuster-Angebot größer werden.

Optisch wirkt die App simpel, sie ist jedoch an manchen Stellen etwas überladen. Das verzeiht man ihr aber schnell, denn Pattarina ist ungemein praktisch für Näher.