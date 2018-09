Projektarbeit zum Thema Insektensterben stand für die angehende Erzieherinnen und Erzieher in Teilzeitausbildung an den Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck auf dem Programm.

In einem Seminar mit dem Multimediamobil Mitte aus Osterholz-Scharmbeck erarbeiteten sie einen Film, der Kinder darüber informiert, wie schädigend Pestizide für die Bienen und ihre Umgebung sind und was jeder einzelne tun kann, um Bienen und Insekten zu unterstützen. Weiter setzten sie ein bestehendes Beet mit besonders für Bienen und andere Insekten interessanten Stauden und Blühtenpflanzen auf dem Schulgelände in Stand. Sie informierten eine fünfte Klasse des Gymnasiums in Osterholz-Scharmbeck über das Thema und stellten mit den Kindern Samenbomben her. Jetzt zum Projektabschluss wurden die Kinder des kompletten Jahrgangs in die Zweigstelle der Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck zum gemeinsamen Bienenfest eingeladen.

Hier konnten sie Insekten erforschen und bestimmen, Bienen basteln und noch mehr Samenbomben herstellen, um Gärten und andere Flächen in Osterholz-Scharmbeck und umzu zum Blühen zu bringen. Der Film informierte außerdem Eltern und Kinder über die Problematik.

An einem üppigen Kuchenbüfett, die Kuchen wurden von den Auszubildenden selbst gebacken, konnte sich die großen und kleinen Gäste reichlich und nach Herzenslust bedienen und auch das Sparschwein der Klasse wurde dabei gut gefüllt. Die Klasse freute sich über das positive Feedback von Kindern und Eltern zum Fest und über die Begeisterung über den selbstgedrehten Zeichentrickfilm gleichermaßen.

Insgesamt stärkte das Projekt die Klassengemeinschaft der FSP7 und erweiterte die Kompetenzen der Auszubildenden vielseitig.