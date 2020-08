Schauspieler Chris Pratt und Autorin Katherine Schwarzenegger haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Das Paar ist seit gut einem Jahr verheiratet. (Getty Images / Jeff Kravitz / FilmMagic)

Seit gut einem Jahr sind Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger verheiratet - nun krönt ein gemeinsames Kind ihr Liebesglück: Patrick Schwarzenegger, der Bruder der frischgebackenen Mama, bestätigte diese Nachricht in einem Video in der Talkshow „Entertainment Tonight“.

Die ganze Familie sei wohlauf. „Es geht ihnen großartig - ich habe ihr gerade ein kleines Geschenk gemacht“, berichtete er. Dazu hielt er ein Paket mit einer rosa Schleife in die Kamera. Ob das Geschenk für das Kind - und damit aufgrund der Farbe vermutlich eine Tochter - oder für seine Schwester war, blieb allerdings unklar. Auch der Zeitpunkt der Geburt ist noch nicht bekannt - allerdings wurde Pratts Auto am Freitagnachmittag im St. John's Hospital in Santa Monica, Kalifornien, gesichtet.

Wie „ET“ erfahren haben soll, habe das Paar die Coronazeit genutzt, um sich zu entspannen und die Elternzeit vorzubereiten. „Chris und Katherine sind dankbar für die Zeit, die sie zuletzt allein verbracht haben, da sie so die Schwangerschaft gemeinsam genießen konnten“, hieß es.

Der Schauspieler Chris Pratt (41), der bereits einen achtjährigen Sohn aus einer früheren Beziehung hat, und die Autorin Katherine Schwarzenegger (30) sind seit Juni 2018 ein Paar, im Juni 2019 folgte die Hochzeit. Schwarzenegger ist das älteste Kind von Arnold Schwarzenegger und der Nichte von John F. Kennedy, Maria Shriver. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder. Das Paar war von 1986 bis 2017 verheiratet.