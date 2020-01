"Es geht nicht um Meatloaf. Es geht nicht um mich. Es geht um wissenschaftliche Fakten." Greta Thunbergs Konter auf die Vorwürfe des US-Rocksängers Meat Loaf. (2019 Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez)

„Es geht nicht um Meatloaf. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, wie manche mich nennen. Es geht nicht um links oder rechts. Es geht um wissenschaftliche Fakten. Und darum, dass wir die Situation nicht ernst nehmen. Wenn wir uns darauf nicht fokussieren, werden wir unsere Ziele bald aus den Augen verlieren.“ - Diesen Text postete Greta Thunberg auf ihrem Twitter-Account. Damit reagierte die Klimaaktivistin souverän auf die diffusen Vorwürfe, die US-Rockstar Meat Loaf („Bat Out Of Hell“) vor wenigen Tagen erhoben hatte. Der wort- und kilogewaltige Sänger (bürgerlich: Michael Lee Aday, 72) hatte in einem Interview mit der britischen „Daily Mail“ den Klimawandel in Frage gestellt und verkündet: „Diese Greta tut mir leid. Sie wurde einer Gehirnwäsche unterzogen, weswegen sie jetzt denkt, ein Klimawandel stünde uns bevor. Aber das ist nicht wahr. Greta hat nichts falsch gemacht, aber sie wurde dazu gezwungen, zu glauben, dass das, was sie sagt, der Wahrheit entspricht.“

Mit ihrer Antwort bewies Thunberg einmal mehr, dass sie die Großen der Welt zu nehmen weiß. Unter ihrem Post veröffentlichte Thunberg ein Diagramm zur aktuellen Kohlenstoffbilanz. Und eine Prognose des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), wonach das Klimaziel von 1,5 Grad Velsius „außer Reichweite“ gerate.

Kein Applaus für Greta Thunberg! Meat Loaf: "Sie tut mir leid." (Paul Brown / Sony)

Thunbergs Konter ist, bewusst oder unbewusst, mit einem kleinen Seitenhieb gewürzt. Sie nutzte für die Schreibweise des Namens des Rockstars die zusammengeschriebene Variante: Als „Meatloaf“ wird in der englischen Sprache der Hackbraten, der Fleischklops bezeichnet. - Das Menü des Tages: Hackbraten, sauber durchgebraten, à la Greta Thunberg.