Weil er bereits für eine Kirchenfreizeit angemeldet war, untersagte Franz Dindas Mutter dem Schauspieler einst, einer Einladung zu einem Casting nachzugehen. "Ich dachte, Filmkarriere wäre beendet, bevor sie auch nur annähernd angefangen hat", erinnerte sich der 36-Jährige. (Christian Marquardt/Getty Images)

Auf dem Weg zur Karriere als Schauspieler platzen viele große Träume, und hoffnungsvolle Talente bleiben auf der Strecke. Einer der es zweifelsohne nach oben geschafft hat, ist Franz Dinda. Der Einstieg ins Berufsleben war aber auch für den 36-Jährigen, bekannt unter anderem durch seine Rolle in „Das Boot“, kein Zuckerschlecken. Gegenüber der Nachrichtenagentur teleschau gab Dinda Einblicke in seine ersten Gehversuche als Schauspieler. „Ich habe mir damals, in meinem Dorf sitzend, bei der Auskunft alle Einträge zum Stichwort Film in der nächstgrößeren Stadt Stuttgart geben lassen und die Nummern durchtelefoniert“, erinnerte er sich im teleschau-Interview.

Es dauerte nicht lange, da folgte auch die erste Anfrage, wie Dinda berichtet: „Die Einladung zu meinem ersten Casting hat sich angefühlt, als dürfte ich für einen Hollywood-Blockbuster vorsprechen.“ Auf die freudige Nachricht folgte aber schnell die große Enttäuschung. „Meine Mutter eröffnete mir, dass ich in diesem Zeitraum für eine Kirchenfreizeit angemeldet sei, die bereits bezahlt sei. Entsprechend verstimmt bin ich dann in diese Kirchenfreizeit gefahren“, erzählt Dinda. Er hätte gedacht, seine „Filmkarriere wäre beendet, bevor sie auch nur annähernd angefangen hat“.

Ab 19. August übernimmt Franz Dinda in die Hauptrolle in der Joyn-Serie "23 Morde". Er spielt den vermeintlichen Serienkiller Max Rapp, der 23 Morde gesteht. (Joyn/Volker Roloff)

Doch bekanntlich kam es anders: „Es geschah das große Wunder, wahrscheinlich auch, weil das Schicksal mir noch einmal eine zweite Chance geben wollte.“ So sammelte Dinda bei einem Werbespot für das „Lustige Taschenbuch“ seine erste Dreherfahrung und bekam damit seine Eintrittskarte ins Filmgeschäft.

Ab 19. August ist Franz Dinda in der spannenden Joyn-Serie „23 Morde“ zu sehen. Darin spielt er den vermeintlichen Serienkiller Max Rapp, der 23 Morde gesteht. Im Laufe der Serie entdecken die Ermittler Tara Schöll (Shadi Hedayati) und Henry Kloss (Bernhard Piesk) aber Ungereimtheiten, die Rapp als Täter entlasten. Hat er also gelogen?