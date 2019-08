Nach dem Shopping lohnt sich ein Besuch auf dem Osterholzer Marktplatz. (Christa Neckermann)

Osterholz-Scharmbecks Innenstadt hat mit ihren überwiegend

inhabergeführten Geschäften viel zu bieten. Nicht nur die Einzelhändler rund um den Marktplatz bieten den Kunden gute Qualität zu vernünftigen Preisen und einen freundlichen Service. Auch in der Kirchenstraße und in der Bahnhofstraße findet man alles, was das

Leben angenehm und schön macht. Nach einem Stadtbummel laden die Cafés und der Marktplatz zu einer Verschnaufpause ein.

Im Tui ReiseCenter im Haus am Markt werden regelmäßig Urlaubsträume wahr. Von Reiseexperten geplant, können die Kunden sich auf die schönsten Wochen des Jahres freuen, ohne sich Sorgen um Überbuchungen oder Ähnliches machen zu müssen. Das Team sorgt dafür, dass die Urlauber erholt und entspannt in die Heimat zurückkehren.

Wer das (Urlaubs-)Geld anders anlegen möchte, findet bei Uhrenmacher meister und Juwelier Kai Jackel edlen Schmuck, Geschmeide und moderne Uhren, die die Augen strahlen lassen.

Das Team von Trends! Mode und Accessoires hält für Modebewusste angesagte Stücke zu erschwinglichen Preisen bereit, die durch passende Accessoires ergänzt werden. Von Shirts oder Blusen bis zur stylishen Kombimode: Der Weg zu einem neuen Outfit führt ins Haus am Markt.

Zu schöner, modischer Kleidung gehört ein geschmackvolles Ambiente in den eigenen vier Wänden. Bei Maria’s Dekorationswelt gibt es kleine Lampen, Kissen und andere Heimtextilien, die eine Wohlfühl-

oase schaffen.

Wer regional kauft, finanziert nicht etwa einem unbekannten Internethändler, sondern sorgt

dafür, dass vor Ort Löhne und Gehälter gezahlt sowie Arbeitsplätze gesichert werden. Zudem reagieren die heimischen Einzelhändler auf die Wünsche ihrer Kunden. Qualität wird fühlbar, böse Überraschungen beim Auspacken eines online georderten Stücks bleiben dank kompetenter Beratung im Fachgeschäft aus. So ist der Besuch in der Innenstadt mehr als eine Notwendigkeit. Dort treffen sich nette Menschen, erfreuen sich an hochwertigen Produkten und ersparen sich regelmäßig viel Frust.