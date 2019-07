Ein Aufenthalt im Iran ging für Joss Stone unschön zu Ende. Weil iranische Behörden offenbar befürchteten, die Sängerin würde entgegen der nationalen Gesetze ein Konzert geben, wurde die Künstlerin eine Nacht lang festgehalten und dann des Landes verwiesen. (Chris Jackson/Getty Images)

Abruptes Ende für den Iran-Aufenthalt von Joss Stone: Weil iranische Behörden offenbar befürchteten, die Soulsängerin würde ein Konzert spielen, hielten sie die Künstlerin in einer Gefängniszelle fest und verwiesen sie einen Tag später aus dem Land. Über den Vorfall berichtete die Sängerin auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Ihr sei es bewusst gewesen, dass ein öffentliches Konzert im Iran nicht möglich sein wird, weil die iranische Gesetzgebung das für Frauen nicht vorsieht. Stone stellte klar: „Ich persönlich habe keine Lust, in ein iranisches Gefängnis zu gehen, noch versuche ich, die Politik der Länder, die ich besuche, zu ändern, noch möchte ich andere Menschen in Gefahr bringen.“

Sie betonte, dass sie nicht die Absicht hatte, Gesetze zu brechen. Die iranischen Behörden seien aber offensichtlich skeptisch gewesen und hätten Stone auf „eine schwarze Liste“ gesetzt, wie die 32-Jährige erläuterte. In Kenntnis gesetzt worden sei sie darüber in der Einwanderungsbehörde. Zwar stellte sie heraus, dass das Personal dort sehr freundlich und charmant gewesen sei, aber „nach langen Gesprächen wurde beschlossen, uns die Nacht über festzuhalten und am Morgen darauf des Landes zu verweisen“, beschrieb Joss Stone. Selbstverständlich sei sie enttäuscht gewesen: „Dieser Moment hat einen kleinen Teil meines Herzens gebrochen.“