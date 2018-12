So tief, wie sich Helene Fischer und Florian Silbereisen 2016 beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" in die Augen blickten, kam natürlich die Frage auf: Wann werden die beiden endlich heiraten? Jetzt wurde das Beziehung-Aus der beiden bekannt. (Jens Schlueter/Getty Images)

Zehn Jahre waren sie Deutschlands Promi-Traumpaar Nummer eins. Jetzt haben sich Helene Fischer und Florian Silbereisen laut übereinstimmenden Medienberichten getrennt. Zunächst spekulierte RTL über ein mögliches Liebes-Aus. Laut „Bild.de“ hat das Management der beiden Künstler den Schritt inzwischen bestätigt. „Bunte.de“ zitiert Florian Silbereisen mit den Worten: „Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt.“

Schlagerstar Helene Fischer (34) und der volkstümliche Unterhalter Silbereisen (37) hatten sich 2005 in der TV-Show „Hochzeitsfest der Volksmusik“ kennengelernt. Ihre Beziehung machten sie 2008 öffentlich. Über Familienplanung und eine anstehende Hochzeit des im Landkreis Starnberg lebenden Paares wurde lebhaft spekuliert. All dies hat sich nun erledigt, wie Silbereisen gegenüber „Bunte“ konstatiert: „Eine Trennung ist immer traurig, auch wir waren sehr traurig.“ Helene Fischer hat dem Blatt zufolge einen neuen Mann an ihrer Seite, einen „Diplomsportwissenschaftler und Luftakrobaten“, der Teil ihres Tänzer-Ensembles sei.

2017 wurden Gerüchte laut, dass das Schlagertraumpaar schon längst geheiratet habe - klammheimlich. Nun wurde das Liebes-Aus offiziell. (Jens Schlueter/Getty Images)

Am ersten Weihnachtstag dürfte man die beiden in Aktion bewundern können. Dann zeigt das ZDF zur besten Sendezeit die alljährliche Ausgabe der „Helene Fischer-Show“. Die Musik- und Tanzrevue wurde bereits an zwei Abenden aufgezeichnet. Stargäste sind unter anderem Eros Ramazzotti, Paola Felix und Kiefer Sutherland.