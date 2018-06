Juni, von 11 bis 22 Uhr und Sonntag, 10. Juni, von 11 bis 18 Uhr ihr 15-jähriges Bestehen und zehn Jahre Hoffest auf Gut Sandbeck in Osterholz-Scharmbeck. Alte Handwerkskunst, Schwertkampf, Tanz, Musik und eine Feuershow kündigt die Herrin der Gruppe, Franziska Dally an, die sich in der Mittelaltergruppe „Hera en Fabulan“ nennt. Das ist der Künstlername der Begründerin, Eventmanagerin und Marktorganisatorin. Im Alltag arbeitet sie als Floristin. „Liberi Effera ist ein cooler Klang“, meint sie. „Freie Wilde“ sei eine gut passende Bezeichnung für die Akteure, „denn hier ist alles freiwillig, es gibt keinen Lohn für die Dienste beim Hoffest, einfach nur buntes Treiben und Spaß haben“.

Als „Hera en Fabula“ trägt sie ein fantasievolles Gewand – „alles Handarbeit“. Es besteht aus einer grobmaschigen Stola, reich verziertem Ledergürtel, dunkles Leinenkleid und Ziergürtel aus Wolle mit kleinen Glöckchen, „das sind alles Souvenirs von auswärtigen Märkten“, erzählt die „Chefin“, wie sie von der Gruppe genannt wird. Schon als Jugendliche sei sie fasziniert gewesen von der Fantasy-Welt. Sie las damals mit Begeisterung das Buch „Herr der Ringe“, später besuchte sie mittelalterliche Fantasy-Veranstaltungen. Vor 15 Jahren hatte sie die Idee, zusammen mit mittelalterlichen Freunden selbst Hoffeste auf ihrem Privatgrundstück zu veranstalten.

Seit 2008 gab es auf dem städtischen Gelände Gut Sandbeck jedes Jahr im Juni ein Hoffest mit „Liberi Effera“. „Im Laufe der vergangenen Jahre haben wir uns hier das Vertrauen erarbeitet“, berichtet Franziska Dally. Die Besucherzahlen erhöhten sich Jahr für Jahr, und es entstand eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem städtischen Mitarbeiter Horst Böttjer, der das städtische Kulturzentrum verwaltet. Die beiden Aktionstage in Osterholz-Scharmbeck werden von diversen Firmen unterstützt.

„Es ist eine Flucht aus dem Alltag“, sagt „Alea von Eichenhain“, der im Alltag seinen Dienst bei der Polizei leistet, „hier bin ich der Hofnarr nach anstrengenden Tagen im Beruf, das ist für mich Therapie“. Der 44-jährige Vater suchte für sich und seinen Sohn ein gemeinsames Hobby. Zuerst kamen beide nur zum Kennenlernen zu den Aktionstagen, „dann schliefen wir mal im Zelt, das gefiel uns total“, so der Mittelalterfan. Er unterstützte anfangs die Gruppe „als Mädchen für alles“, packte an, wo Hilfe nötig war und übernahm die Kinderbespaßung mit Ritterspielen und Kinder-Roulette. Heute gehört der passionierte Mittelalterfan zur Gruppe „Freies Feuer“, insgesamt neun aktive Feuergaukler, die Flammentanz und Feuerzauber mit Tänzern, Jongleuren und Pyromanen präsentieren, im wahrsten Sinne des Wortes „mit dem Feuer spielen“.

Das wilde und freie Volk aus dem Fantasyreich hat keltische und märchenhafte Wurzeln. Auf den Hoffesten tummeln sich Rittersleute wie edle Damen und finstere Schurken. Handwerker arbeiten und Spielleute dudeln, Gaukler jonglieren mit bunten Bällen. Sigrid Frohmann ist die Spinnerin bei „Liberi Effera“, hier nennt sie sich „Litwila von Achalm“. Ihr Mann gehört ebenfalls zur Gruppe und ist „Der leise Lautenspieler Jelle von Achalm“. Die Eheleute besuchten vor einigen Jahren mittelalterliche Fantasy-Spektakel und waren begeistert. Hier wollten sie unbedingt mitmachen. Sie nahmen Kontakt zu „Liberi Effera“ auf und sind inzwischen voll dabei. Es macht ihnen große Freude. „Wir verzichten auf unseren Urlaub und begleiten in den Sommermonaten die Märkte und Hoffeste der Gruppe“, so die Spinnerin. Alles was zum Einrichten eines mittelalterlichen Lagers gehört, einschließlich der typischen Gewänder, das Zelt und vieles mehr schaffte sich das Paar an.

„Flohmärkte sind ein Eldorado für uns“, sagt die Chefin. Manches werde fantasievoll umgearbeitet, dabei hilft der Riemenschneider der Gruppe. Mittelalterliche Handwerker zeigen den Besuchern zudem alte Handwerkskunst: Der Schmied arbeitet an der Esse, die Spinnerinnen spinnen Schafswolle. Sogar eine Schäfergruppe macht hier mit, die vor Publikum Schafe schert. Vielfach ist die ganze Familie aktiv: Familienangehörige helfen in der Taverne, bei den Handwerkern, Spielleuten oder Gauklern.

Für passende Musik auf dem Hoffest sorgt unter anderem „Docatius“, der mittelalterliche Sackpfeifer. „Bei uns steht der Spaß an der Sache im Vordergrund und weniger das Feilschen beim Marktgeschehen, Hauptsache es sieht schön aus und die Leute haben ihren Spaß daran“, so Franziska Dally. Es sei ihr wichtig, dass die Preise beim mittelalterlichen Markt möglichst niedrig sind, so dass die Ausgaben für Familien mit Kindern im Rahmen bleiben.

„Liberi Effera“ besucht auch Kindergärten und Schulen sowie private Feiern. Wer mehr über die Gruppe erfahren möchte, kann sich unter www.liberi-effera.de informieren oder Franziska Dally unter der Telefonnummer 0 42 92 / 40 91 39 anrufen. Für das zehnte Hoffest auf Gut Sandbeck und 15-jährige Bestehen der mittelalterlichen Gruppe kündigt „Hera en Fabula“ Überraschungen an. Am Sonnabendabend erhellt das „Freie Feuer“ die Nacht auf Gut Sandbeck bis 22 Uhr. Gegen den Durst gibt es „Fusel“ und Erfrischungsgetränke in der Taverne, für den Hunger Fleischspieße und Wurst. Mittelalterliche Musik von Gastspielern begleitet das Spektakel. Der Eintritt ist frei.