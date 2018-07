"Auch hier in Bayern passiert es": Terry Gilliam kritisiert die deutsche Flüchtlingspolitik scharf. (Andreas Rentz / Getty Images)

Kultregisseur Terry Gilliam hat die europäische und besonders die bayerische Flüchtlingspolitik scharf kritisiert. „Es ist furchtbar, was derzeit passiert“, sagte der 77-jährige Mitbegründer der Comedy-Truppe Monty Python der Agentur teleschau. „Auch hier in Bayern passiert es: 'Lasst uns die Lederhosen anziehen und jeden draußen halten, der kein Bayer ist!' Das ist Bullshit. Das wird nicht funktionieren.“

Auch für die britische Politik fand der Filmemacher („12 Monkeys“, „Das Kabinett des Doktor Parnassus“) klare Worte. Gilliam wurde in den USA geboren, lebt aber seit mehreren Jahrzehnten in Großbritannien. Als George W. Bush zum zweiten Mal gewählt wurde, habe er seine amerikanische Staatsbürgerschaft aufgegeben. „2016 wurde ich dann endlich 100-prozentiger Brite. Und dann haben wir für den Brexit gestimmt. So ein Scheiß!“

Terry Gilliam war 1969 Mitbegründer von Monty Python und stand für Filme wie "Die Ritter der Kokosnuss" und "12 Monkeys" als Regisseur hinter der Kamera. (Andreas Rentz / Getty Images)

Gilliam stellte in München seinen neuen Film „The Man Who Killed Don Quixote“ vor, der auf dem Filmfest Deutschlandpremiere feierte. Der Film, an dem Gilliam über 25 Jahre lang arbeitete, kommt hierzulande am 27. September in die Kinos. In den Hauptrollen spielen Adam Driver, Jonathan Pryce und Stellan Skarsgard.