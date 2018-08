Sabrina Setlur reiste mit den "Global Gladiators" für ProSieben nach Thailand. (ProSieben/Richard Hübner)

„Im Vorfeld dachte ich mir: Du kannst dich nur zum Affen machen, wenn du auch ein Affe bist. Sei wie du bist. Verstell dich nicht. Je länger du dich verstellst, desto schneller kommt raus, dass du das nicht bist.“ Mit dieser Einstellung begab sich Sabrina Setlur in ihr neues TV-Format „Global Gladiators“, das ProSieben ab Donnerstag, 23.8., 20.15 Uhr, ausstrahlt. „Ich sagte mir: Wenn ich kotzen muss, dann kotze ich. Wenn ich weinen muss, dann weine ich“, sagte die 44-Jährige im Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau.

Den meisten Respekt habe die Rapperin davor gehabt, „dass die Kameras 24 Stunden durchgängig laufen würden. Das nahm ich dann aber in Kauf. Man konnte sich nicht verstellen oder verstecken.“ Schlimmer als die abenteuerlichen Challenges der Show empfand die Frankfurterin die hygienischen Verhältnisse: „Bei acht Leuten im Container ist es vorprogrammiert, dass jemand wie ich, die Sauberkeit liebt, an ihre Grenzen kommt. Die waren jetzt nicht dreckig, aber da lässt halt jeder Zeug liegen.“

Petri Heil! Sabrina Setlur muss bei den "Global Gladiators" unter anderem frischen Fisch an Land ziehen. (ProSieben / Richard Hübner)

Wie Setlur im Interview mit der teleschau weiter verriet, sei ihr Kritik an der Außenwirkung ihrer TV-Auftritte weniger wichtig: „Ich sag mal, wie es ist: Es ist mir egal, was die Leute denken oder sagen. Von Anfang an wurde mir sehr klar, dass es nur zwei Arten von Leuten gibt: Jene, die mich hassen, und jene, die mich mögen. Aber ich bin nicht da, um es irgendwem recht zu machen.“ 20 Jahre nach ihren größten Erfolgen gibt sich die Musikerin aber auch reifer: „Natürlich bin ich heute reifer als mit 19. Wenn ich noch so wäre, würde ich anfangen zu heulen und zu schreien!“

Auf ein musikalisches Comeback der einstigen 3p-Rapperin dürfen sich die Fans bereits jetzt freuen: 2019 erscheint das erste Setlur-Album seit 2007. „ir stecken gerade mitten in der Produktion“, sagte Setlur der teleschau, „auf Biegen und Brechen muss ich nichts rausbringen, um irgendwen glücklich zu machen. Wichtig ist, dass ich zufrieden bin, dass das Album mich widerspiegelt.“ Und, mit Blick auf die Kritiker: „Mit Augenzwinkern sage ich immer: Ich komme wieder, ob ihr es wollt oder nicht.“