Unter dem Titel „FairNet-City“ plant das Unternehmerinnen Forum FairNet Plus Weyhe die nächste Messe für 2019. (Janina Rahn)

Mit der erfolgreichen „Summer In The City“-Reihe sowie dem Streetfood-Festival hat die Gemeinde ihren Bürgern und zahlreichen auswärtigen Besuchern einmal mehr gezeigt, dass auf dem Marktplatz einiges los ist. Ob es die Herbstmärkte in Leeste und Kirchweyhe oder der stimmungsvolle „Weyh-

nachtsmarkt“ sind – ganz sicher werden auch in den kommenden Monaten wieder viele Tausend Besucher zu den einzelnen Veranstaltungen in der Gemeinde kommen.

Die Kombination Leester Herbstmarkt und Hollandmarkt feierte im vergangenen Jahr eine gelungene Premiere. Am 2. September folgt die Fortsetzung.

Zum Weyher Frühlings- und Herbstmarkt gibt es jeweils einen verkaufsoffenen Sonntag. Ein buntes Rahmenprogramm mit Bummelmeile, Losverkauf und Karussell gehört ebenfalls dazu. (Udo Meissner)

Anlässlich des 15. Fair-Net-

Weyhe-Plus-Geburtstages lädt das Unternehmerinnen-Forum am 27. Oktober zur Gesangsshow „Ziemlich beste Freundinnen“ in der Lahauser Schützenhalle ein.

Zum Weyher Herbstmarkt am 11. November veranstalten die Einzelhändler einen verkaufsoffenen Sonntag. Die bewährte und karitative Losaktion zugunsten von unverschuldet in Not geratenen Weyher Bürgern darf dabei natürlich nicht fehlen.

Am ersten Adventswochenende lädt die Leester Werbegemeinschaft zum Weihnachtsmarkt an der Marienkirche ein. (Udo Meissner)

Zum Auftakt in die besinnliche Vorweihnachtszeit findet am ersten Adventswochenende (1. und

2. Dezember) wieder der Leester Weihnachtsmarkt an der Marienkirche und auf dem neu gestalteten Henry-Wetjen-Platz statt.

Vom 28. November bis 23. Dezember lockt der 16. traditionelle „Weyhnachtsmarkt“ auf den Marktplatz. Ein Budenzauber, Musikvorträge, der Winterwald und der Stall von Bethlehem sorgen rund um den beleuchteten Weihnachtsbaum wieder für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Auch in diesem Jahr plant der Marktplatz-Verein eine Verlängerung: Vom 25. bis 30. Dezember bleibt der Wintermarkt geöffnet.

Für den 24. Februar 2019 plant das Unternehmerinnen-Netzwerk FairNet ihre nächste Messe unter dem Motto „FairNet-City“.

Einen Monat später, am 24. März findet der Kirchweyher Frühlingsmarkt statt. Die Geschäfte laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein und auf den Straßen lockt ein buntes Treiben.

Am 28. April folgt der Frühlingsmarkt in Leeste – ebenfalls mit verkaufsoffenen Sonntag, Musik und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.

Die Leester Werbegemeinschaft veranstaltet außerdem am 16. Juni die familiäre und beliebte Fahrradrallye. Start und Ziel ist wie immer auf dem Schützenplatz, wo gleichzeitig das Schützenfest gefeiert wird.