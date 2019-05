Mark Zuckerberg (Bild) hat nach Ansicht von Facebook-Mitgründer und Ex-Mitarbeiter Chris Hughes "unkontrollierte Macht". Hughes fordert die Zerschlagung des sozialen Netzwerks. (David Ramos/Getty Images)

Chis Hughes, ehemaliger Mitarbeiter und Mitgründer von Facebook, fordert die Zerschlagung des Unternehmens: „Mark Zuckerberg kann Facebook nicht reparieren, unsere Regierung hingegen schon.“ In einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag in der „New York Times“ kritisierte er insbesondere die Monopolstellung durch die Übernahmen von Instagram und WhatsApp: „Selbst wenn Nutzer Facebook verlassen wollen, haben sie keine wirkliche Alternative.“ Außerdem, schreibt Hughes, sei Facebook-Chef Mark Zuckerberg zu dominant im Konzern. Obwohl er ein „guter Mensch“ sei, habe Zuckerberg durch seine Aktien und den entsprechenden Stimmrechten „unkontrollierte Macht“ erreicht. Er könne letztlich alleine entscheiden, was die Nutzer zu sehen bekommen.

Hughes betont überdies, dass die Zeit für eine Zerschlagung knapp sei. Der von Zuckerberg angekündigte Umbau des sozialen Netzwerks - mit einer gemeinsamen technischen Infrastruktur für Instagram, WhatsApp und Facebook - würde eine Zerschlagung erschweren, schreibt Hughes.

Chris Hughes gehört zu den insgesamt fünf Gründern von Facebook. Er war von 2004 bis 2007 bei den Unternehmen beschäftigt. Unter anderem hat Hughes den Facebook-Newsfeed mitentwickelt.