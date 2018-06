Die polnische Delegation um Bürgermeisterin Dorota Subda (links) und ihre Ganderkeseer Amtskollegin Alice Gerken (vorne rechts) bei einer Mittagspause im Melkhus in Bergedorf. (Hauke Gruhn/Gemeinde Ganderkesee)

„Die Atmosphäre war sehr herzlich“, fasste Bürgermeisterin Alice Gerken ihre Eindrücke zusammen. „Wir haben in diesen wenigen Tagen gemeinsam viel erlebt, was uns auch in Zukunft verbindet.“

Bevor die Urkunden feierlich unterzeichnet wurden, lernte die Delegation nicht nur Ganderkesee, sondern auch die nähere Umgebung kennen. So stand ein Ausflug nach Bremen auf dem Programm, den die stellvertretende Bürgermeisterin Christel Zießler und der Erste Gemeinderat Rainer Lange begleiteten. Professor Wolfgang Reichel von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bremen führte durch die historische Innenstadt und erläuterte die Sehenswürdigkeiten auf Polnisch.

Kultureller Höhepunkt war der Auftritt des auch in Polen bekannten Kabarettisten Steffen Möller in der Mensa des Schulzentrums. Rund 200 Gäste folgten den pointierten Schilderungen zu deutschem Planungszwang, polnischem Pessimismus und sprachlichen Gemeinsamkeiten. Trotz des nahenden Champions-League-Endspiels gab der gebürtige Wuppertaler noch lange nach Vorstellungsende Autogramme und erfüllte Fotowünsche. Zum Fußballgucken und Grillen ging es anschließend nach Hoykenkamp, wo die polnischen Gäste mit Steffen Möller und Einheimischen den Abend ausklingen ließen.

Weiterhin stand der Ausbau der Schulkooperation im Fokus. Dazu besuchten die polnischen Gäste die Oberschule Bookholzberg und das Gymnasium. „Unsere Gäste waren von den Räumlichkeiten sehr beeindruckt“, berichtete Gemeindesprecher Hauke Gruhn, der die Reisegruppe bei ihren Terminen begleitet hat. „Sie hatten auch den Eindruck, dass sich die Schüler besonders stark mit ihren Schulen identifizieren.“ Bei einem geselligen „Lehrerabend“ mit drei polnischen und fünf einheimischen Pädagogen standen Möglichkeiten zur Erweiterung der Kooperation auf der Tagesordnung.

Auch die Teilnahme an einem „olympischen Sportwettbewerb“ mit Pułtusks verschiedenen Partnerstädten im September war ein Thema. Bei entsprechendem Interesse von Schülern und Eltern würde das Gymnasium Ganderkesee, das mit seiner Schulkooperation den Grundstein für die Städtepartnerschaft gelegt hat, der Einladung nach Polen folgen. Die Oberschule Bookholzberg hat grundsätzlich ebenfalls Interesse an einem Austausch mit der neuen Partnerstadt.

Das Ziel, die Bürgerinnen und Bürger in die Städtepartnerschaft mit einzubinden, stand bei einer Busrundtour im Mittelpunkt. Rund 35 Teilnehmer ließen sich von Gästeführerin Karin Bellers die Gemeinde mit ihren einzelnen Bauerschaften zeigen. „Eindrucksvoll war für unsere Gäste vor allem die St.-Cyprian-und-Corneliuskirche“, erzählte Gruhn. Und weil Kreiskantor Thorsten Ahlrichs nach einem Taufgottesdienst zufällig noch in der Kirche war, spielte er für die Gruppe spontan ein zehnminütiges Konzert auf der Arp-Schnitger-Orgel.

Nach der Fahrt durch mehrere Ortsteile und Gewerbegebiete gab es eine Mittagspause im Melkhus in Bergedorf. Als Mönch führte Gerd Logemann die Gäste auf einen Ausflug ins 12. Jahrhundert. „Während der Tour tauschten Einheimische und Gäste bereits zahlreiche Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus“, berichtete Gruhn. Die durchweg positiven Erfahrungen mit der neuen Partnerstadt fasste Bürgermeisterin Alice Gerken bei der Urkundenunterzeichnung am Sonntagabend zusammen: „Dies wird erst unsere zweite Partnerstadt sein, daher könnte man sagen: Wir sind schon etwas wählerisch. Aber ich bin sicher: Pułtusk ist eine gute Wahl.“ Im September soll es einen Gegenbesuch aus Ganderkesee in Polen geben.