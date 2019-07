Wir aus Osterholz-Scharmbeck

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Es lohnt sich

Christa Neckermann

Wenn das Wetter wie in den Vorhersagen verkündet noch länger so schön bleibt, lohnt ein Besuch in der Osterholz-Scharmbecker Innenstadt gleich doppelt. Denn dort profitiert man nicht nur von dem tollen Sommer, sondern auch von den zahlreichen Aktionen der Einzelhändler sowie den vielfältigen Einkaufs- sowie Erholungsmöglichkeiten.