Courteney Cox hat überraschende Details zum legendären "Friends"-Intro gegeben. (2020 Getty Images/Jean Baptiste Lacroix)

Sechs Freunde, die in einem Brunnen tanzen und dabei offenbar richtig Spaß haben: Die Titelsequenz der Kult-Sitcom „Friends“ mit Jennifer Aniston, Matthew Perry, Lisa Kudrow und Co. gehört zum Grundwissen von TV-Enthusiasten. Doch so beschwingt die Schauspieler in dem Intro auch wirken - Spaß hat der Dreh nicht gemacht, zumindest nicht Courteney Cox. In einem Interview in der „The Ellen DeGeneres Show“ beichtete die Schauspielerin: „Wir waren sehr lange in diesem Brunnen. Irgendjemand dachte, das würde Spaß machen, aber lass mich dir sagen, was passierte: Es macht keinen Spaß, stundenlang in einem Brunnen zu tanzen.“

Zudem sei der Dreh dadurch erschwert gewesen, dass sich die „Friends“-Stars zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich gut kannten, so Cox. Irgendwann habe Matthew Perry gerufen: „Ich kann mich nicht mehr an die Zeit erinnern, als wir nicht in diesem Brunnen waren“, erinnerte sich die 56-Jährige. Sie selbst habe sich auch gedacht: „Ernsthaft, wie viel länger müssen wir noch vorgeben, dass wir es lieben, in diesem Wasser zu tanzen?“

Zehn Jahre lang nahmen Serien-Fans von ihrem Wohnzimmer aus teil an ihrem Leben. Von links: Joey (Matt LeBlanc), Monica (Courteney Cox), Rachel (Jennifer Aniston), Chandler (Matthew Perry), Phoebe (Lisa Kudrow) und Ross (David Schwimmer) waren von 1994 bis 2004 die allerbesten Fernseh-Freunde. (Getty Images / Pressemitteilung)

Deutlich mehr Freude machte Courteney Cox das Wiedersehen mit ihren „Friends“-Kollegen anlässlich eines Specials, das bei HBO Max gezeigt werden soll. „Es war unglaublich, so emotional“, schwärmte sie. Gedreht wurde die Episode auf dem originalen „Friends“-Set auf dem Warner-Gelände, und auch die Serienschöpfer Marta Kauffman und David Crane waren mit an Bord. Wann das Special zum Streamen verfügbar ist noch unklar, Ende April wurden jedoch die Dreharbeiten abgeschlossen.