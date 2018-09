Traditionell wird er sehr deftig mit Pinkel, Kasseler und Kochwurst serviert.

In immer mehr Küchen wagen sich Fans des Gemüses allerdings an innovative Varianten heran.

Sie legen in der Regel Wert auf eine schonende Zubereitung, damit möglichst viele Vitamine beim Kochen erhalten bleiben. Ebenso beliebt sind leichte Gerichte, die gleichermaßen von innen wärmen und lange satt halten. Da eignet sich zum Beispiel eine Grünkohlsuppe mit Kartoffeln. Dazu bedarf es neben Grünkohl lediglich einiger Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch sowie Gewürzen, ein wenig Schnibbelei und Geduld.Den letzten Schliff für den Geschmack und eine hübsche Dekoration gibt ein Häubchen Sahne.

Vegetarier sollten beim Genuss von Grünkohl im Rahmen einer Kohlfahrt bedenken, dass das Gemüse mit jeder Menge Schweineschmalz, Fleischbrühe und Speck zubereitet wird. Auf die Fleischbeilagen zu verzichten, garantiert also keine vegetarische Speise. Viele Gastronomen bieten inzwischen Ausweichmenüs an.

Wer den Grün kohl selbst zubereitet, hat mehr Einfluss und findet beispielseweise im Internet unzählige Rezepte. Eine Möglichkeit besteht darin, den Kohl in einem kräftigen Gemüsefond sowie Weißwein zu kochen, mit Gewürzen abzuschmecken und mit Kartoffeln zu servieren.