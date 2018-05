Galt bisher, dass Freihandel für die USA gut ist, dass sich das Land durch ein bewährtes Einwanderungsgesetz nicht abschottet, und dass es seinen Verbündeten ein verlässlicher Partner ist, so hat Trump es geschafft, diese Gewissheiten ad absurdum zu führen. Nach dem Ausstieg aus dem Klimaschutzvertrag, der Aufkündigung des Transpazifischen Freihandelsabkommens und jetzt dem einseitigen Rückzug aus dem Iran-Abkommen hat auch die Bundeskanzlerin nach langem, berechtigten Zögern ihre Lehren aus Trumps Alleingängen gezogen.

Viel hat Angela Merkel versucht, um Trump umzustimmen. Noch kurz vor dem Ablauf des von ihm in der Causa Iran gesetzten Ultimatums reiste sie nach Washington, um den multilateralen Deal mit Teheran noch zu retten. Genützt hat es nichts. Inzwischen scheut sich die Kanzlerin nicht mehr, Trump öffentlich vorzuwerfen, dass er das Vertrauen in die Zusammenarbeit der internationalen Gemeinschaft erschüttert hat. Wenn man international nicht mehr kooperiere, so Merkel kürzlich auf dem Katholikentag in Münster, „dann macht eben jeder, worauf er Lust hat. Dann ist das eine schlechte Nachricht für die Welt“.

Und eine besonders schlechte für Europa, denn der Ausstieg der USA aus dem Iran-Abkommen ist neben der Konfrontation Trumps mit dem Iran eben in erster Linie auch ein Affront gegenüber den (ehemaligen) Partnern in Europa. Unverhohlen lässt sich der US-Präsident dafür feiern, dass er London, Paris und Berlin seinen Willen aufgezwungen hat. Und damit nicht genug: Er droht damit, europäische Unternehmen, die weiterhin mit dem Iran Handel treiben, den Zugang zum US-Markt zu verweigern.

Das ist selbst einigen Amerikanern zu viel der Trumpschen Kurzsichtigkeit. So befürchtet der ehemalige NSA- und CIA-Direktor Michael Hayden, dass „dieser kurzfristige Sieg“ spürbare Kosten nach sich ziehen werde. „Wir werden unsere besten Freunde verprellen, es wird einen transatlantischen Krach geben.“

In der Tat: Der Krach ist da. Europa hat sich formiert, Europa wehrt sich. Und vor allem spricht es seit Langem wieder mit einer Stimme. Das macht deutlich: Die EU hat Trumps ständige Demütigungen satt. Zwar wird dieser überfällige Schulterschluss nun nicht gleich der Beginn für eine gemeinsame europäische Außenpolitik sein, doch zeigt die auf dem EU-Gipfel in Sofia demonstrierte Einmütigkeit im Handelsstreit mit Washington immerhin, dass sich die Union nicht länger von Trump erpressen lassen will.

Und auch wenn das beschlossene EU-Abwehrgesetz zum Schutz europäischer Firmen vor US-Sanktionen wohl nur ein symbolischer Akt des Widerstands sein wird, es ist ein Anfang. Gelingt es der EU, verstärkt geschlossen aufzutreten, dürfte Trump bald spüren, welche Bedeutung der europäische Wirtschaftsraum mit gut 500 Millionen Menschen auch für ­US-Unternehmen hat.