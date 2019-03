Brie Larson sähe gern mehr Frauen in allen Positionen. (Suhaimi Abdullah/Getty Images)

„Ich wollte nie, dass mein Körper Gesprächsstoff wird“, bringt Brie Larson das Dilemma auf den Punkt. Mit ihrer Hauptrolle als „Captain Marvel“ (Kinostart: 7. März), der ersten Marvel-Heldin mit eigenem Film, schreibt die Oscar-Gewinnerin („Raum“, 2016) Kinogeschichte. Aufhebens darum will die 29-Jährige darum aber eigentlich nicht machen: „Am liebsten wäre ich nur eine Bewusstseinsentität, die in einem Einweckglas wohnt“, so Larson im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Doch sei es nun einmal so: „Wenn man den Körper einer Frau hat, dann wird darüber immer geredet: welche Form er haben sollte und wie man ihn am besten einsetzt. In dem Moment wird der Körper automatisch ein Gefängnis. Deswegen habe ich die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht, meinen Geist zu schärfen und mich nicht um den Körper zu kümmern.“

Durch die harte physische Vorbereitung auf „Captain Marvel“, so Larson, sehe sie ihren „Körper jetzt komplett anders, durch das Training habe ich eine neue Beziehung zu meinem Körper entwickelt. Er gehört jetzt zu mir, und ich begreife ihn als sehr, sehr nützliches Werkzeug, mit dem man tolle Sachen machen kann. Schwere Dinge anheben zum Beispiel.“ Immerhin könne sie nun „einen Jeep einen Hügel hinaufschieben. Allerdings nicht länger als eine Minute“, so die aus Kalifornien stammende Schauspielerin.

Oscargewinnerin Brie Larson kritisiert, dass über den Körper einer Frau immer geredet werde. (Suhaimi Abdullah/Getty Images)

Die Debatte um weibliche Actionheldinnen will Larson verallgemeinert sehen: „Ich glaube, es sollte in allen Branchen auf der ganzen Welt mehr Frauen geben, vor allem in leitenden Positionen.“ Sie sehe „Captain Marvel“ nicht als Fanal: „Feminismus und Inklusion sind doch eine laufende Debatte, die Wahrnehmung dieser Themen ändert sich immer wieder. Das ist wichtig. Ein Film kann nur ein kleiner Teil dieser gesamtgesellschaftlichen Diskussion sein“, sagte Brie Larson der teleschau.