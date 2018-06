Tote-Hosen-Sänger Campino hat einen Hörsturz erlitten. Deswegen muss auch das Konzert der Band in Bremen entfallen. Das Nova Rock in Österreich muss ebenfalls ohne die Düsseldorfer auskommen. (Andreas Rentz/Getty Images)

Campino scheint seinen Hörsturz nicht so schnell auszukurieren: Nun mussten Die Toten Hosen weitere Termine absagen. Auch das Konzert in Bremen wird nicht wie geplant am 16. Juni stattfinden können. Dafür gibt es schon einen Ersatztermin: Am 4. August soll der Gig nachgeholt werden. Auch die Berliner Fans, die am vergangenen Freitag auf ihre Idole verzichten mussten, wissen nun, wann sie Campino und Co. live erleben dürfen: Der Nachholtermin in Berlin findet am 29. August statt. Der Auftritt der Toten Hosen beim Nova Rock in Nickelsdorf (Burgenland) muss indes komplett abgesagt werden, wie die Band mitteilte. Den Headliner-Part am Donnerstag, 14. Juni, übernimmt nun kein Geringerer als Marilyn Manson. Bereits zuvor waren aufgrund von Campinos Erkrankung die Konzerttermine in Berlin und beim Rockavaria in München ausgefallen.

Campino meldete sich indes mit einem ausführlichen Statement zu Wort: „Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die wegen der ausgefallenen Konzerte enttäuscht sind. Es tut mir wahnsinnig leid, ich hatte mich selbst sehr auf diese Abende gefreut und bedaure die Ausfälle zutiefst“, so der Frontmann der Düsseldorfer. Weiter schrieb der 55-Jährige: „Aber: Alles passiert, wie es passieren muss ... Trotz der Umstände bin ich guten Mutes, bald wieder an den Start gehen zu können, denn ich bin in besten Händen und werde intensiv betreut.“

Am Sonntag wollte die Band Die Toten Hosen beim Münchner Rockavaria-Festival spielen. Aufgrund Campinos (Foto) Erkrankung wird daraus nichts. Der Auftritt wurde kurzfristig abgesagt. (teleschau)

Schonen müsse er sich dennoch: „Die Ärzte haben mir dringend geraten, in den nächsten Tagen jede überdurchschnittliche Lärm- und Stresssituation unbedingt zu vermeiden, um eine vollständige Genesung zu gewährleisten. Da wir noch viele tolle Abende mit Euch in diesem Sommer verbringen wollen, werde ich alles tun, ihren Anweisungen zu folgen, um demnächst wieder hundert Prozent an den Start gehen zu können.“

Die Tickets für Bremen und Berlin behalten ihre Gültigkeit.