Debbie Harry wurde mit der New-Wave-Bland Blondie weltberühmt. (2019 Getty Images/Jeff Spicer)

Am 1. Oktober veröffentlicht Debbie Harry ihre Memoiren unter dem Titel „Face It“. Eine amüsante Anekdote verriet die Frontfrau der New-Wave-Band Blondie bereits vorab gegenüber der „The Sunday Times“. Sie erzählte, auf welch kuriose Art und Weise sich der verstorbene Pop-Exzentriker David Bowie einst bei ihr für etwas Koks bedankt habe: Er entblößte sein bestes Stück!

David Bowie und Iggy Pop seien laut Harry auf der Suche nach etwas Kokain gewesen, weil die Verbindung zu ihrem eigenen Dealer abgebrochen war. Sie selbst hätte keinen Spaß an der Droge gehabt und daher ihr Kokain den beiden Musikerkollegen zur Verfügung gestellt. „Sie haben sich alles in einem Rutsch reingezogen“, so die 74-jährige Sängerin.

David Bowie bedankte sich einst auf durchaus kuriose Art und Weise für eine Line Koks bei einer berühmten Musikerkollegin. (2004 Getty Images / Jo Hale)

Skurril wurde es allerdings erst im Anschluss, wie die Musikerin betont: Danach habe Bowie seinen Penis herausgeholt, „so als sei ich die offizielle Penis-Prüferin oder etwas in der Art.“ „Weil ich in einer Band voller Männer spielte, dachten sie vielleicht wirklich, dass ich die Penis-Prüfungs-Lady bin“, so Harry.

Als sexuelle Belästigung hat die Amerikanerin den Vorfall offenbar nicht empfunden: „David war für seine Penisgröße berüchtigt und er liebte es, sein Glied sowohl vor Männern als auch vor Frauen zu entblößen. Es war sehr lustig, hinreißend und sexy“, so Harry. Sie empfand Bowies Aktion als eine Art Dankeschön für das gesponserte Kokain, erläuterte sie gegenüber „The Sunday Times“. Ob das stimme, wisse sie allerdings nicht: „Zu schade, dass Sie ihn nicht fragen können.“ Berührt habe sie den Penis ihres berühmten Kollegen hingegen nicht. Sie habe sich aber auf jeden Fall geschmeichelt gefühlt von Bowies sonderbarem Verhalten, schließlich sei er „einer der Großen, die ich in der Musikwelt bewundere, definitiv ein Genie“, so die legendäre Musikerin.