..“, weiß auch Cornelia Dotschat. Die Geschäftsführerin der Lilienthaler Rösterei de Koffiemann ist bereits bestens vorbereitet und bietet individuelle Weihnachtspäckchen als Geschenkideen an.

„Verschenken Sie Genuss – hochwertige Kaffeespezialitäten aus traditionellen Röstverfahren“, sagt Dotschat, die ihren Kunden bei Fragen rund um das Aroma und eine geeignete Kaffeesorte beratend zur Seite steht. Unter ihren Weihnachtspäckchen, die sie auf Wunsch mit einem individuellen (Firmen-)Logo versieht, befinden sich unterschiedliche Aromen. Unter anderem bietet die Kaffeerösterei die Sorte „Mein Wintertraum“ an. Dabei handelt es sich um eine 250-Gramm-Weihnachtsmischung zum Preis von fünf Euro.

Aber nicht nur Kaffeetrinker freuen sich sicherlich über ein Geschenk aus der Weihnachtspäckchen-Serie: So enthält eine Variante neben dem Wintertraum-Kaffee süße Bonbons aus der Bremer

Bonbon-Manufaktur, eine andere wird mit Engelkeksen der Traditionsbäckerei Starke versüßt. Bei diesem Paket gehen zudem 50 Cent als Spende an das Familienhilfe-Projekt Bremer Engel.

Eine Übersicht über das Weihnachtsangebot sowie die passende Beratung bekommen Interessierte in der Kaffeerösterei de Koffiemann in der Straße Am Wolfsberg 24 in Lilienthal.