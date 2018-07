Nochmals 20 Prozent sind derzeit für Schnäppchenjäger bei Trends! in Osterholz-Scharmbeck auf bereits reduzierte Teile drin.

Die fröhlichen, hellen Farben des Sommers werden abgelöst von gedeckteren Farben, den Summerdarks, die den Übergang vom Hochsommer zum Frühherbst markieren. Die Ärmel werden jetzt länger, sodass neben Halbarm- nun auch wieder Dreiviertel- oder Langarmmodelle in die Sortimente kommen. Blusen und Kleider zeigen sich in dunklen floralen sowie Karo­dessins und werden durch Blockstreifen ergänzt. Wichtig in der neuen Saison sind aber auch die sogenannten Glencheck-Dessins.

Shirts präsentieren sich in Unifarben, mit feinen Streifen und kleinen Druckdessins. Für kühlere Abende gibt es Hoodies und lässige Sweatjacken in Komfortlängen sowie Damenwesten in neuen Farben. Jeans haben jetzt wieder Standardlängen und zeigen sich in dunklen Waschungen. Unverzichtbar sind lässige Jogpants in dunklen Farben und Karos. Insgesamt wird die Mode in der neuen Saison sportiv, lässig und dekorativ.