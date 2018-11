Dort ging es um erste Erfahrungen und das Kennenlernen von Berufen. Das zweite Praktikum sollte dazu diesen, in der Berufswahl sicherer zu werden und Kontakte zu knüpfen.

Für viele Schüler der Eschhofschule waren die zwei Wochen eine gute Möglichkeit, in den Betrieben auf sich aufmerksam zu machen. Erfolgreich verlief das Praktikum zum Beispiel bei Lena, die den Beruf der Köchin im Hotel Strandlust in Vegesack kennenlernen durfte. „Ich habe mich für dieses Praktikum entschieden, weil ich gerne koche und einen Einblick in den Alltag einer Köchin haben wollte“, berichtete Lena nach ihrer Praxiserfahrung. Jetzt könne sie sich gut vorstellen, Köchin zu werden. Das Praktikum machte ihr großen Spaß, weil sie sich sehr wohl fühlte und viele Aufgaben übernehmen durfte.

Ebenso begeistert berichteten Wiebke und Tugba von ihrem Praktikum im Awo-Wohnpark Haus am See in Lemwerder: „Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit den Senioren den Tag zu verbringen, sich mit ihnen zu unterhalten, zu spielen und sie beim Essen zu unterstützen. Wir hatten das Gefühl, gebraucht zu werden.“ Beide Mädchen können sich vorstellen, nach der Schule in die Altenpflege zu gehen.„Ich kann jetzt mit felsenfester Überzeugung sagen, dass ich mir den Beruf des Erziehers in der Zukunft vorstellen kann“, verriet wiederum Jan, der die zwei Wochen Praktikum in der Kita Lemwerder verbrachte.

Auch Marlon war glücklich, dass er die Chance bekommen hatte, im Lager der weltweit bekannten Schiffs- und Yachtwerft Abeking & Rasmussen Erfahrungen zu sammeln. Deren Ausbildungsleiter Helge Ziems-Gillerke lobte die gute Zusammenarbeit zwischen der Eschhofschule und seiner Firma, die weit über das Praktikum hinaus reicht. Ziems-Gillerke ist sich sicher, dass sowohl das zweiwöchige Praktikum, der Praxistag, bei dem die Schüler jeden Donnerstag in einen Betrieb gehen, als auch die ganzjährige Metall- und Elektro-AG, die in seiner Ausbildungswerkstatt stattfinden, gute Maßnahmen der Eschhofschule sind, damit sich die Schüler beruflich orientieren können.