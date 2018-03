Für eine zehnjährige Mitgliedschaft wurden Rudi Schacht, Ursula Schacht und Daniela Schacht geehrt.

Der SoVD-Ortsgruppe Etelsen gehören 179 Mitglieder an, so der Vorsitzende Peter Rabens. Doch habe er eine zu kleine Vorstandsriege. Daher standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Stellvertretender Vorsitzender wurde Volker Wätjen, in dessen Gaststätte die Versammlung stattfand. Zur Schatzmeisterin wurde Christiane Wulf gewählt, während Peter Rabens selbst Schriftführer ist. Für den Organisations-, Frauen- und sozialpolitischen Ausschuss wurde kein Mitglied gefunden. Dafür verstärken Heinke Bohlmann und Ursula Hochwald den Vorstand als Beisitzerinnen. Schließlich wurden Horst Henschke und Rudi Schacht zu Delegierten für die Kreisverbandstagung gewählt, als deren Vertreterin Heinke Bohlmann.

Auch die SoVD-Kreisvorsitzende Cornelia Czapp nahm an der Versammlung teil. Czapp erinnerte an das hundertjährige Bestehen des "Sozialverbands Deutschland“ im letzten Jahr – auch die Etelser Ortsgruppe besteht seit 70 Jahren. Sie berichtete von der Aufgabe des SoVD, soziale Einrichtungen zu unterstützen. Ganz besonders erfreut war sie, dass sie gemeinsam mit der Schatzmeisterin und dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden Peter Rabens dem Kinder- und Jugendhospiz "Löwenherz“ eine Spende in Höhe von 2222 Euro überreichen konnte. "Die Kinder und Jugendlichen brauche eine Betreuung rund um die Uhr“, so Czapp. Der Besuch im Hospiz sei für die SoVD-Vertreter emotional und bewegend gewesen.