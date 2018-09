Dies allein mag noch nicht besonders spektakulär sein: Doch der Fonds, der ab 2020 bis zu fünf Milliarden Euro jährlich umfassen könnte, soll die Basis einer echten Verteidigungsunion werden – so es die Mitgliedstaaten denn wollen.

Das Wort allein weckt in der Geschichte der EU ungute Erinnerungen. Denn die Idee einer europäischen Verteidigung ist sogar älter als die Gemeinschaft selbst. Noch bevor die Europäische Union aus der Taufe gehoben wurde, machte Frankreichs Premierminister René Pleven 1950 den Vorschlag einer tief greifenden militärischen Integration. Doch Europa war nicht reif für die Idee – ausgerechnet Frankreichs Parlament erstickte sie im Keim.

Jetzt also ein neuer Versuch einer stärkeren Integration. Finanziert werden soll das Projekt zunächst aus dem laufenden EU-Haushalt, nach 2020 müssten die EU-Länder dann ebenfalls Beiträge leisten. Dass die Kommission diesen Bereich offenlässt, hat seine Gründe: Schließlich gilt es bis dahin zu klären, wie man das Loch, das der Ausstieg Großbritanniens in das gemeinsame Budget reißt, stopft.

Die Marschrichtung aber ist für Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker längst klar. Schon im vergangenen Jahr betonte er, Europa könne es sich nicht mehr länger leisten, „sich Huckepack von der militärischen Macht anderer tragen zu lassen“. Die Bereitschaft zur Vertiefung ist größer denn je. Besonders Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron hatte darauf gepocht, die Verteidigungsunion voranzutreiben.

Eine „EU-Armee“ sei jedoch keinesfalls geplant, betonte die Kommission. Aber mit dem europäischen Rüstungschaos soll Schluss sein. Derzeit zählt die EU 178 verschiedene Waffensysteme. In den Vereinigten Staaten sind es gerade einmal 30. Es gebe in der EU „mehr Hersteller von Hubschraubern als Länder, die sie kaufen können“, stellte die Kommission ernüchtert fest. Durch die unkoordinierten Einkäufe entstehen nach großzügiger Berechnung der Behörde jährlich 25 bis hundert Milliarden Euro Verluste. Geld, das man besser in gemeinsame Projekte investieren könnte, folgert die EU-Behörde. Denkbar sei eine echte gemeinsame Verteidigung, bei der der Schutz Europas „zu einer sich gegenseitig verstärkenden Verantwortung der EU und der Nato“ würde. Keinesfalls dienten die Pläne jedoch dazu, die Allianz zu ersetzen, betonte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.