Thema des Projektes ist „ABC – Awareness of Borders to Cross“ – also Überwindung von Grenzen, besonders zu den geflüchteten Jugendlichen, die seit 2015 in Europa leben, oft ohne Familien.

Auf Mallorca traf das BBS-Team unter der Leitung von Oberstudienrätin Gisela Paterkiewicz die Partner aus Italien, Polen und die spanischen Gastgeber der Schule I.E.S. Bendinat. Weitere Gäste waren Vertreter der Organisation „Freunde des Volkes der Westsahara“, einer ehemaligen spanischen Kolonie, deren Wüstenbewohner seit 42 Jahren in einem Flüchtlingslager im Grenzgebiet zwischen Marokko und Algerien auf ihre Unabhängigkeit hoffen. Neben einer eindrucksvollen Ausstellung im Foyer der Schule, Videos, Vorträgen und einer Podiumsdiskussion mit lokalen Politikern, war ein Flüchtlingszelt aufgebaut. Die Schüler konnten die Kleidung der Nomaden anziehen und die syrischen BBS-Schüler mit ihnen auf Arabisch reden.

Monatelang hatten alle Projektteilnehmer der vier Partnerschulen an den Theaterstücken für ein „Mikro-Theater-Event“ gearbeitet und kurze Stücke geschrieben und eingeübt, die parallel in multinationaler Besetzung in den Klassenräumen der Schule vorgestellt wurden. Das Stück der BBS-Schüler hieß „A Scandal in the Supermarket“, in dem es um die alltäglichen Vorurteile gegenüber anderen Kulturen geht. Die anfängliche Scheu der Darsteller auf Englisch zu performen, wurde durch die intensiven Workshops unter der Leitung von Insa Sauer, Studienrätin des Beruflichen Gymnasiums, schnell überwunden.

Außerde, gab es eine professionelle Führung durch die Hauptstadt Palma de Mallorca mit Besuch des Parlaments sowie am letzten Tag einen Busausflug durch das Tramontana-Gebirge, wo die Besucher nach viel Regen und Kälte die mallorquinische Landschaft und die Mandelblüte mit Sonne und Frühlingstemperaturen erleben konnten. Die Schüler fühlten sich in den spanischen Gastfamilien sehr wohl und gingen abends gemeinsam zum Bowling, Trampolinspringen und feierten am Wochenende Karneval.

Jetzt freuen sich alle auf das große Abschlusstreffen von „The European ABC“ Ende Mai/Anfang Juni 2018 in Syke. Fest geplant sind ein internationales Fußballturnier in der Olympiahalle, die öffentliche Präsentation der Projektergebnisse im Syker Theater und eine große Abschiedsparty mit den europäischen Jugendlichen und ihren Gastfamilien (darunter auch syrische und afghanische), das im Jugendhaus am Lindhof in Kooperation mit der BBS Syke Europaschule ausgerichtet wird.