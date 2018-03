Neun Männer springen heraus und laden in Windeseile große braune Rauschgiftpakete vom Boot in ihre Fahrzeuge. Keine zwei Minuten brauchen sie. Als die Polizei anrückt, sind die Schmuggler mitsamt Boot und Jeeps schon wieder verschwunden.

Woche für Woche geht dies im südspanischen Küstenort La Línea de Concepción so. Die Kleinstadt mit 63 000 Einwohnern ist wegen ihrer Nähe zu Marokko, dem mittlerweile größten Cannabis-Produzenten der Welt, zu Europas wichtigstem Drogenhafen geworden. Nirgendwo auf dem Kontinent kommt mehr Haschisch an, das in Marokko aus der Cannabis-Pflanze gewonnen wird. Auch immer mehr Kokain taucht hier auf, das aus Südamerika stammt und über Nordafrika nach Spanien und dann weiter Richtung Nordeuropa geschmuggelt wird. Nach der letzten verfügbaren Statistik des spanischen Innenministeriums wurden in La ­Línea und näherer Umgebung im Jahr 2016 rund 150 Tonnen Haschisch und zwölf Tonnen Kokain beschlagnahmt. Ein Bruchteil dessen, was wirklich übers Mittelmeer kommt. Die meisten Schmuggeltransporte werden nicht erwischt.

„La Línea ist eine Stadt ohne Gesetz“, klagt Spaniens größte Polizeigewerkschaft SUP. Die Sicherheitskräfte seien nicht mehr Herr der Lage. Die Drogenmafia könne tun, was sie wolle. Als es der Polizei zum Beispiel jüngst gelungen war, einen Drogenhändler festzunehmen, erschienen wenige Stunden später rund 20 Kumpanen und befreiten ihn umgehend wieder. Eine filmreife Szene, die sich im städtischen Krankenhaus abspielte, wo der Dealer, bewacht von zwei Polizisten, behandelt worden war. Wenig später brachen die Schmuggler nachts in jenes Depot ein, wo die Polizei beschlagnahmte Drogenfahrzeuge aufbewahrt und holten sich eines ihrer wichtigsten Arbeitswerkzeuge zurück. Ein zwölf Meter langes Schnellboot jenes Typs, mit dem sie den Drogenschmuggel zwischen Marokko und La Línea organisieren.

Diese PS-starken Boote können bis zu 120 Stundenkilometer erreichen. Zu schnell für die Patrouillenboote der Küstenwacht, die locker abgehängt werden. Nur per Hubschrauber können die Fahnder mithalten. Doch sie haben nicht genug Helikopter, um die gesamte Meeresenge von Gibraltar, in der nur wenige Kilometer Wasser zwischen Nordafrika und Südeuropa liegen, lückenlos zu überwachen. Perfekte Organisation hilft den Schmugglern, der Polizei regelmäßig ein Schnippchen zu schlagen. Sie besitzen Radarstationen, Funkabhörantennen und ein Netz von Informanten an Land. So wissen sie genau, wann die Luft für ihre Transporte rein ist. „Sie sind uns Lichtjahre voraus“, klagte Anti-Drogen-Staatsanwältin Macarena Arroyo in der nationalen Tageszeitung „El País“.

Wenn die Polizei in La Líneas altem Fischerviertel La Atunara zur Razzia aufmarschiert, wird sie nicht selten mit Steinwürfen empfangen. Auf den Straßen und auf der Uferpromenade patrouillieren die Späher der Drogenbarone. Sobald die Polizisten auftauchen, wird per Handy Alarm gegeben. „Der Feind ist einfach zu groß“, sagt Juan Franco, der Bürgermeister der Stadt. „Das ist wie mit einer Schlange, die sieben Köpfe hat: Wenn du einen Kopf abschlägst, wachsen immer neue nach.“ Aber Franco spricht auch über die Arbeitslosigkeit, die hier mit etwa 30 Prozent so hoch ist, wie sonst nirgendwo in Spanien. Davon profitiert die Mafia, die in La Línea viel Arbeit zu vergeben hat: Rund 30 Banden operieren in der Region, berichten Ermittler. Banden, die jeweils bis zu 100 Mitglieder haben.