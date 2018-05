Der Europatag ist ein fester Bestandteil der Aktivitäten des Achimer Gymnasiums am Markt (GamMa), das wegen seines langen und intensiven Engagements offiziell den Titel „Europaschule“ trägt. Das Organisationsteam um Stefanie von Richthofen-Klopp bemüht sich, jedes Jahr andere Schwerpunkte zu setzen. So gab es unter anderem bereits Vorträge mit Experten sowie musikalische und fremdsprachliche Aktionen.

Diesmal fanden am Europatag in den großen Pausen mehrere kleinere Aktivitäten statt. In der Schulcafeteria gab es auf einem Whiteboard etwas Geschichtliches zu sehen: Ausschnitte aus der Europa-Saga von TerraX. Die Geografiekenntnisse konnten mithilfe zweier Europa-Puzzles geschärft und der Gaumen mit leckerem Europa-Kuchen des 11. Jahrgangs genossen werden. Außerdem trugen diverse Plakate dazu bei, sich mit europäischen Fragen kritisch auseinanderzusetzen. Übrigens dürfen dar sich nur „Europaschule“ nennen, wer bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Ziel ist es, bei den Schülerinnen und Schülern die Wertschätzung des europäischen Projektes (EU) zur Erhaltung von Frieden, Freiheit, Wohlstand und Einigung in Europa zu wecken.