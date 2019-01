Ozzy Osbourne muss alle Konzerte seiner Europa-Tournee absagen. Das gab der Musiker in Instagram bekannt. (Gareth Cattermole/Getty Images)

Ozzy Osbourne scheint derzeit das Pech gepachtet zu haben: Der 70-Jährige musste alle bevorstehenden Auftritte seiner „No More Tours 2“-Tournee in Europa absagen. In Instagram teilte der Rocker mit, eine schwere Infektion der oberen Atemwege mache ihm die Auftritte unmöglich. Seine Ärzte hätten ihm abgeraten, den „umfassenden Reiseplan durch die harten Winterverhältnisse in Europa“ mitzumachen. Die Gefahr, dass die Atemwegserkrankung eine Lungenentzündung nach sich ziehen könnte, sei zu groß.

„Ich bin komplett am Boden zerstört. Es scheint so, als hätte sich alles, was ich seit Oktober angefasst habe, in Scheiße verwandelt“, schrieb Osbourne frustriert. Schon im Herbst vergangenen Jahres musste der Musiker nach einer schlimmen Infektion im Daumen diverse Konzerte absagen. „Ich möchte mich bei all meinen Fans, die über die Jahre so treu waren, meiner Band, meiner Crew und bei Judas Priest entschuldigen, dass ich euch alle im Stich gelassen habe“, heißt es in dem Statement Osbournes weiter.

Die abgesagten Konzerte in Europa, zu denen auch die geplanten Auftritte in München, Frankfurt, Hamburg und Berlin zählen, sollen im September nachgeholt werden. Seine Tour setzt Ozzy Osbourne im März in Australien und Neuseeland fort.