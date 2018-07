Die Europa-Union Deutschland ist eine Bürgerinitiative, die das Ziel hat die europäische Idee zu fördern. Auf Einladung des Kreisverbandes Diepholz der Europa-Union besuchte eine Reisegruppe kürzlich die diesjährige europäische Kulturhauptstadt Leeuwarden in den Niederlanden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erfuhren bei einer Stadtführung viel Wissenswertes über die Haupstadt von Friesland, deren Bewerbung um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2018“ auf eine Bürgerinititative zurückging und nicht, wie bei den Mitbewerbern, eines Beschlusses des Stadtparlaments. Im Friesmuseum besuchten die Reiseteilnehmer auch die Sonderausstellung über Leben und Werk des in Leeuwarden geborenen Künstlers Maurits Cornelis Escher. Ein Tagesausflug führte in die ganz unterschiedlichen friesischen Nachbarorte Hindeloopen, Workum und Harlingen. Die Rückreise wurde für einen Besuch in der beeindruckenden Festung Bourtange unterbrochen.

Das Foto zeigt Teilnehmer der Reisegruppe vor einer Kunstinstallation, die für das Kulturhauptstadtjahr aufgebaut wurde. Sie zeigt Wasserproben aus allen Teilen der Erde, die teilweise sogar noch Organismen enthalten.