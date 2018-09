Ansonsten setzten die Mitglieder des Kreisverbandes auf Kontinuität und bestätigten die weiteren Vorstandsmitglieder erneut für das kommende Jahr: Gerhard Thiel als Vorsitzender und Oliver Richter als Geschäftsführer führen weiterhin den Kreisverband.

Der neue Vorstand hat sich vorgenommen, mit öffentlichen Veranstaltungen und Diskussionen verstärkt zur Förderung des europäischen Gedankens, der Toleranz und der Völkerverständigung in Europa beizutragen. Dabei soll auch die Zusammenarbeit mit Schulen, Kommunen, Verbänden und Partnern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eine besondere Bedeutung spielen.

In seiner Rede erläuterte der Vorsitzende Gerhard Thiel, dass darauf gedrängt wird, dass alle Kommunen im Landkreis Diepholz Mitglied in der Europa-Union werden sollen. Des Weiteren befindet die Europa-Union sich im regen Austausch mit den lokalen Jugendpflegern, um gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren, die das Ziel verfolgen, das Europabewusstsein der Jugend zu fördern.

In der Jahresplanung des Vereins für das letzte Quartal dieses Jahres sowie für das kommende Jahr stellte der Vorstand der Europa-Union anschließend die nächsten Projekte für den Landkreis vor. Themen werden unter anderem die anstehenden Wahlen zum Europaparlament im Mai 2019 sein. Insbesondere wurde dazu auf zwei Veranstaltungen hingewiesen: Am Donnerstag, 25. Oktober, wird der Europaabgeordnete und frühere Niedersächsische Ministerpräsident David McAllister im Rathaus Syke zum Thema „Brexit und wirtschaftliche Folgen“ referieren. Diese Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit dem Landkreis und der Stadt Syke. Des Weiteren findet ein Seminarwochenende vom 2. bis 4. November im Internationalen Haus Sonneberg im Harz zur Frage „Welche Zukunft hat die Europäische Union?“ statt. Anmeldungen für beide Termine nimmt Gerhard Thiel per E-Mail unter gthiel.sy@gmail.com entgegen.