Eigentlich hält Eva Mendes ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Für ein Interview mit dem Magazin "Women's Health" machte die Schauspielerin nun eine Ausnahme.

Sie gehören zu Hollywoods verschwiegendsten Paaren: Eva Mendes und Ryan Gosling. Für das Magazin „Women's Health“ machte die 45-Jährige nun eine Ausnahme und erklärte, dass erst Gosling den Wunsch nach Kindern in ihr geweckt habe. „Erst als ich mich in ihn verliebt habe, machte es Sinn für mich, Kinder zu bekommen. Nicht einfach nur Kinder, seine Kinder. Das hatte ganz speziell mit ihm zu tun“, so Mendes. Mittlerweile gehe sie voll und ganz in ihrer Mutterrolle auf. „Ich fühle mich im Moment zu Hause motivierter als am Arbeitsplatz“, schwärmte die Schauspielerin.

Nach ihrer ersten Schwangerschaft habe sie sich bewusst aus Hollywood zurückgezogen. Ihre Töchter halte sie so gut wie möglich von dem ganzen Trubel der Traumfabrik fern. Gestylt sehen Esmeralda und Amada sie nie. „Für sie bin ich einfach nur Mama. Und ich bin mehr als glücklich, einfach nur ihre Mama zu sein“, so Mendes.

2011 lernten sich Eva Mendes und Ryan Gosling bei den Dreharbeiten zu „The Place Beyond the Pines“ kennen und lieben, doch ihre Beziehung hielten sie lange geheim. Gemeinsam in der Öffentlichkeit sieht man die Schauspieler selten, ob sie verheiratet sind, wird bisher nur spekuliert. Auch über die Geburten ihrer beiden Töchter Esmeralda (4) und Amada (2) verloren Mendes und Gosling kein Wort, nur selten sprechen sie überhaupt über ihre Familie.