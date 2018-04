An der Paul-Maar-Grundschule Sudweyhe hat ein Vorlesewettbewerb stattgefunden. Aus der Klasse 3 a haben die Klassensieger Liam Bischoff und Eve Jabs vorgelesen. Aus der der Klasse 3 b haben die Klassensieger Tolga Kirhan und Jonas Sumann vorgelesen. Schulsiegerin ist in diesem Jahr Eve Jabs. In diesem Jahr gibt es zwei zweite Plätze: Liam Bischoff und Tolga Kirhan. Den dritten Platz belegt Jonas Sumann.

In diesem Jahr waren in der Jury Gisela Meschede und Giesela Rathjen. Sie sind ehemalige Kolleginnen. Seit vielen Jahren ist ebenfalls Ingrid Cordes von der Buchhandlung Schüttert in der Jury. Es war wie immer eine knappe Entscheidung, da es sich ja auch schon um Klassensieger gehandelt hat.