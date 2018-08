Evernote ist nun zehn Jahre alt und bekommt ein großes Redesign. (Evernote)

Evernote hat nun zehn Jahre auf dem (Elefanten-)Buckel und gehört damit schon zu den ganz Alten in den App Stores. Nach dem Jubiläum im Juni gibt es nun den standesgemäßen großen Facelift für die beliebte Notiz- und Kollaborations-App. Nicht nur das komplette Corporate Design warf Evernote über den Haufen. Auch das Erscheinungsbild und die Bedienung der App wurden grundlegend überarbeitet.

So haben die Entwickler, angelehnt an Google Drive, einen Reiter „Für mich freigegeben“ eingebaut. Hier findet man sämtlichen Shared-Content an einem Ort, ob einzelne Notizen oder ganze Notizbücher. Darüber dürften sich insbesondere die vielen Nutzer freuen, die Evernote mittlerweile auch als Kollaborationstool oder sogar Dokumenten-Management-System nutzen. Dass es hiervon immer mehr gibt, zeigt auch die Anbindung an Google, Slack und weitere Webdienste. Darüber hinaus wurde auch die Suchfunktion verbessert.

Insbesondere das Design aber wurde massiv überarbeitet. Die vorherrschende Farbe bleibt Grün, der neue Ton ist jedoch dunkler und satter. Sowohl das Erscheinungsbild insgesamt als auch die Schriftarten wurden grundlegend verändert.

Derzeit wird das Update für alle Plattformen ausgerollt, zuerst sind die iOS-Nutzer dran. Evernote ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Die Nutzung mit mehreren Geräten sowie weitere Premium-Funktion gibt es ab 6,99 Euro pro Monat.